Дуа Липа появилась на публике в прозрачном платье

Знаменитость появилась на публике в прозрачном платье длины макси черного цвета с кружевными деталями и перьями на подоле. При этом в руках поп-исполнительница держала клатч в тон, а из аксессуаров на ней были — массивные серьги и колье с бриллиантами. Завершали образ уложенные волнами волосы и макияж в нюдовых оттенках.