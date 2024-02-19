С чем носить белую рубашку весной

Модно и стильно: с чем будем носить белую рубашку весной 2024
Вместе со стилистом мы собрали трендовые комплекты.
Белая рубашка — бессмертная классика, которая уместна в любой ситуации. Мы поговорили со стилистом Кристиной Владимировой, эксперт подсказала нам несколько актуальных вариантов создания образа на весну, если вам надоел «лук» в банальными джинсами.
Юбка + рубашка
Кажется, скучный комплект, но только в том случае, если вы неправильно подобрали юбку. Наш эксперт рекомендует обратить внимание на летящие модели в длине макси. Кристина: «Легкие юбки и белые рубашки оверсайз — идеальный комплект на теплую весну. Кстати, из обуви подойдут как ботильоны выше щиколотки, так и классические лодочки».
Сарафан + рубашка
Короткий сарафан в стиле high school и классическая белая рубашка станет оригинальным комплектом для весенних прогулок. Стилист: «Далеко не каждый дресс-код пропустит такой дерзкий образ, но вечером или для дневного выхода в кафе он подойдет отлично». Подхватывайте тренд и задавайте моду в своем окружении!
Белые брюки + рубашка
Свободные белые брюки или белые джинсы straight — выбирайте, что вам ближе. «Нет лучшего варианта, чем total white „лук“, когда не хочется заморачиваться с миксом нескольких вещей», — считает стилист. Следите, чтобы белые вещи были в одном тоне, иначе вы просто испортите все впечатление.
Шорты + рубашка
Стилист настаивает на том, чтобы в вашем гардеробе появились хотя бы одни шорты для весеннего образа с рубашкой. Не нужно присматривать суперкороткие модели, а вот свободные или прямого кроя будут прекрасной заменой юбке. Кстати, если вы чувствуете себя некомфортно в шортах на улице, весной можете легко накинуть пальто или тренч.