С чем носить белую рубашку весной

Вместе со стилистом мы собрали трендовые комплекты.

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Белая рубашка — бессмертная классика, которая уместна в любой ситуации. Мы поговорили со стилистом Кристиной Владимировой, эксперт подсказала нам несколько актуальных вариантов создания образа на весну, если вам надоел «лук» в банальными джинсами.

Юбка + рубашка

Кажется, скучный комплект, но только в том случае, если вы неправильно подобрали юбку. Наш эксперт рекомендует обратить внимание на летящие модели в длине макси. Кристина: «Легкие юбки и белые рубашки оверсайз — идеальный комплект на теплую весну. Кстати, из обуви подойдут как ботильоны выше щиколотки, так и классические лодочки».

Сарафан + рубашка

Короткий сарафан в стиле high school и классическая белая рубашка станет оригинальным комплектом для весенних прогулок. Стилист: «Далеко не каждый дресс-код пропустит такой дерзкий образ, но вечером или для дневного выхода в кафе он подойдет отлично». Подхватывайте тренд и задавайте моду в своем окружении!

Белые брюки + рубашка

Свободные белые брюки или белые джинсы straight — выбирайте, что вам ближе. «Нет лучшего варианта, чем total white „лук“, когда не хочется заморачиваться с миксом нескольких вещей», — считает стилист. Следите, чтобы белые вещи были в одном тоне, иначе вы просто испортите все впечатление.

Шорты + рубашка