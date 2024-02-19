Россиянкам назвали самые популярные туфли

Стилист Алеко Надирян в своем Telegram-канале назвал россиянкам самые популярные туфли в 2024 году.

Специалист заявил, что в теплое время года наиболее актуальной станет обувь, обшитая броским декором. Так, бренды Erdem и David Koma использовали перья, Loewe — мишуру, а Balenciaga — черные ленты, отметил он.