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Россиянкам назвали самые популярные туфли

Стилист Алеко Надирян в своем Telegram-канале назвал россиянкам самые популярные туфли в 2024 году.

Россиянкам назвали самые популярные туфли
© Lenta.ru

Специалист заявил, что в теплое время года наиболее актуальной станет обувь, обшитая броским декором. Так, бренды Erdem и David Koma использовали перья, Loewe — мишуру, а Balenciaga — черные ленты, отметил он.

Свой пост эксперт проиллюстрировал снимками указанных изделий. При этом среди украшений также оказались искусственные волосы и мех.

«В общем, в этом сезоне главный акцент делаем на обуви», — заключил автор публикации.

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