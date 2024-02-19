Эволюция мужских головных уборов и тренды 2024 года

Модные идеи для мужчин.

© РИА Новости

Эволюция мужских головных уборов — долгая и богатая деталями. Представители сильной половины человечества веками носили парики и шлемы, кепки и шляпы, капюшоны и бейсболки. Собственно, сегодня можно носить практически все, что перечислено. Сочетая с чем угодно и как захочется — традиционные гендерные стереотипы сломаны, да здравствует модное равноправие!

Помните, как Джастин Бибер надел шапку-бини оттенка фуксии с костюмом на красную дорожку? Выглядело, конечно, свежо и интересно — и так тоже можно, если вас не пугает стать центром внимания. Но для жизни лучше выбирать варианты попроще. Итак, что мужчины будут носить на голове в 2024 году?

Бейсболка

Нестареющая классика. Ничто и никогда не заменит классическую бейсбольную кепку в категории мужских головных уборов. «Изначально их создали полтора века назад, чтобы защищать глаза игроков от палящих лучей солнца, а сегодня их носят в любую погоду и с любым аутфитом — от строгого костюма до расслабленного лука с шортами и майкой», — говорит стилист Евгения Куклина.

Шапка бини

Зимой и летом одним цветом: это про любителей шапочек бини. «Они давно перестали быть зимними, их носят в любое время года. Многие знаменитости выбирают оттенки поярче для создания отличного настроения. Варианты сочетаний — с костюмом и пальто, с бомбером и косухой, с майкой под пиджак и джинсами», — убеждает стилист.

Плоская кепка

В отличие от бейсбольной кепки, плоская придает этакий флер щегольства. «Стильно сочетать ее с повседневными нарядами, такими как джинсы и футболка. Или, конечно же, вы можете создать истинно джентльменский образ с британским клетчатым костюмом», — предлагает Евгения.

Шляпа-ведро

Когда-то они были «официально» известны как рыбацкие шляпы — их откидной край защищает лицо от солнца и дождя. Но благодаря некоторым поп-артистам (и вернувшейся моде на 80-е и 90-е) они стали модным аксессуаром. «Как видно на подиумах и на улицах, шляпы-ведра — это идеальный верх, который мгновенно украсит любой скучный наряд», — объясняет стилист.

Шляпа

«Тому, у кого нет головы, не нужна и шляпа», — с этим утверждением муми-папы мы охотно согласимся. Но если голова все же есть, и в ней бродит впечатляющее количество светлых и вообще разных идей?

«Ее можно украсить классической шляпой-федорой, твидовой или шерстяной для холодов, плетеной из соломы для летнего зноя», — говорит Евгения.