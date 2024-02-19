Россиянам назвали лучшие наряды с самым модным цветом 2024 года

Стилист Михаил Линев назвал лучшие сочетания в одежде с самым модным цветом 2024 года — персиковым. Пресс-релиз на эту тему поступил в распоряжение «Ленты.ру».

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В первую очередь эксперт отметил, что сложный «персиковый пух» хорошо сочетается с контрастными оттенками и базой. Например, идеально будет выйти в свет в наряде, который состоит из белого верха и персикового низа. «Я всегда утверждаю, что сложные изделия нужно упрощать! Белый топ или майка в рубчик станет отличным дополнением к образу», — уточнил он.

По словам Линева, упомянутый цвет также может быть акцентом в образе. «К примеру, юбка в пайетках в длине миди», — заявил собеседник издания и добавил, что персиковый оттенок также хорошо подойдет к вещам из денима.

Для смелых модниц можно собрать тотал образ в персиковых оттенках, но обязательно добавить в образ цвета-соседи (розовый, оранжевый, красный). Мягкий костюм в персиковым оттенке станет отличным вложением, если сочетать его с розовым топом.

В заключении стилист призвал читателей также приобрести платья в персиковом оттенке, предпочтительно из легких и летящих тканей, таких как шелк или шифон.