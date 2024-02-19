Каким мужчинам идет каре? 5 модных вариантов стрижки

Разбираемся вместе с известным барбером.

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В последние годы выбор мужских стрижек значительно увеличился. В моду вошли как короткие, так и удлинённые дизайны. Особенно популярными становятся вторые варианты. Всё больше мужчин хотят растить длину и выбирают каре. Разбираемся с экспертом, какие виды сейчас в тренде и как правильно за ними ухаживать.

«В 2024 году мы говорим больше про лёгкость, естественность и подвижность. Сейчас мужчины начали ухаживать за своими волосами и чаще экспериментировать. Каре идеально подходит под нынешний тренд. Это отличная альтернатива короткой стрижке. Она максимально выделяется среди толпы и формирует индивидуальный стиль человека. Какие формы каре бывают и кому они подойдут?».

Кому подойдёт стрижка каре?

Каре – абсолютно универсальная стрижка. Но нужно заранее учесть несколько факторов: тип и структуру волос, а также форму лица. Если у мужчины прямые и достаточно тонкие пряди, то ими легко управлять и создавать нужную укладку. С таким типом волос можно отрастить длину хоть до плеч и лопаток. Однако здесь есть один нюанс – они быстро пачкаются, становятся жирными. По этой причине стрижка быстро теряет свою форму. Мужчине нужно будет регулярно посещать мастера и тщательно ухаживать за волосами самостоятельно.

Густые волосы, казалось бы, идеально подходят для каре. Эта стрижка будет дольше сохранять форму, придаст волосам аккуратный и интересный вид. Но за густотой намного тяжелее ухаживать. Мужчине придётся чаще ходить к мастеру, убирать лишний объём и подравнивать длину.

Тем не менее за последние пять лет каре стало неотъемлемой частью образа и многих знаменитостей. Например, стрижка Киану Ривза вдохновляет многих клиентов, и они хотят примерить её на себя. Джаред Лето выбрал каре, подчёркивающее его необычный стиль. Отличительной чертой стрижки является игра с текстурой и длиной. Это создаёт эксцентричный и модный вид.

Пять актуальных видов каре

Сегодня существует множество вариаций мужского каре. Каждая отражает уникальный стиль и может подойти под различные образы жизни. Конечно, мастер подберёт идеальный вариант для каждого клиента, опираясь на индивидуальные предпочтения. Но какие из них остаются актуальными?

Стрижка «классическое каре»

Эта стрижка проверена временем. Она сочетает одновременно привлекательный стиль и универсальность. Изначально эта форма была вдохновлена женским каре. Но в мужской версии она приобрела свою уникальную интерпретацию.

Основной признак классического каре – средняя длина с аккуратно подстриженными боками и выраженным верхом. Также обычно делаются симметричные линии. Чаще всего это добавляет текстуры и значительного объёма волосам.

Классическое каре — максимально универсальная стрижка. Она подойдёт любым типам волос, формам лица. Барбер сможет адаптировать её к индивидуальным особенностям каждого мужчины.

Стрижка «удлинённые шторы»

«Удлинённые шторы» предполагают создание прямого пробора по центру с симметричными прядями по обеим сторонам. При этом здесь предоставляется полная свобода выбора: длина, объём, чёлка. Клиент может выбрать всё, что пожелает. Это будет выглядеть хорошо и подойдёт под любой стиль одежды.

«Удлинённые шторы» визуально придают объём тонким прядям. Поэтому это идеальный выбор для мужчин с таким типом волос. Единственный недостаток – стрижка ассоциируется с молодостью и беззаботностью. Поэтому важно, чтобы внешность мужчины соответствовала этой стилистике.

Стрижка универсальна и подходит под любые типы лица. Но важно найти опытного мастера. «Удлинённые шторы» должны учитывать индивидуальные черты каждого клиента. Профессиональный барбер сможет подобрать идеальный вариант, который подчеркнёт достоинства мужчины и аккуратно скроет недостатки.

Стрижка «сёрфер»

Стрижка «сёрфер» также известна как «боб». Она приобрела свою популярность в 1960-х годах благодаря группе The Beatles. Тогда музыканты удивляли и вдохновляли поклонников уникальными образами. В последнее время эта стрижка стала одной из самых популярных форм для средних волос.

«Сёрфер» позволяет создать небрежный, но стильный образ. Классический вариант включает удлинённые локоны до подбородка и пышные пряди на затылке. Форма и стиль стрижки могут варьироваться от небрежного до гладкого. Но особенно выигрышно будут смотреться кудрявые волосы. Также «сёрфер» идеально подойдёт для мужчин с густой шевелюрой.

Такую стрижку могут делать обладатели различных типов лица: квадратного, треугольного, овального. Даже для круглого она показана. Важно лишь найти хорошего мастера и создать правильную форму, которая подчеркнёт индивидуальные черты клиента.

Стрижка «мэн-бан»

«Мэн-бан» представляет современный и стильный тренд в мире мужских стрижек. Он завоевал популярность благодаря своей уникальности и возможности персонализации.

Дословный перевод с английского – «мужской пучок». В этом и заключается главная особенность стрижки. Пучок – самый важный элемент стиля. А его расположение, объём, длина прядей могут быть любыми.

«Мэн-бан» подходит под любые типы волос – будь то прямые, вьющиеся или волнистые. Поэтому этот стиль так привлекает внимание мужчин. Кроме того, стрижка не ограничивается конкретной формой головы. Её можно успешно подстроить под различные типы лица – от овальных до квадратных.

Единственный момент – необходима достаточная длина. Зачем? Конечно, чтобы уложить волосы в пучок. Такая стрижка помогает подчеркнуть индивидуальность мужчины, придавая образу современный и модный вид. «Мэн-бан» также прекрасно сочетается с бородой.

Стрижка «градуированное каре»

Градуированное мужское каре – современная стрижка, которая добавляет объём и интересный стиль. Мастер стрижёт волосы послойно. Верхние пряди остаются короче, чем нижние. Такой плавный переход придаёт стрижке красивый вид и объём.

Важно, что она подходит для любых типов волос и форм лица. Обычно её используют, чтобы придать вид вьющимся волосам и сделать их более ухоженными. При этом длинные нижние слои добавят лёгкость и движение.

Ещё один плюс градуированного мужского каре – его способность управлять непослушными волосами. Плавные переходы между слоями создают структуру и гармоничный вид.

Как ухаживать за каре?

Когда рёчь идёт об уходе за каре, важно учесть запросы и личные предпочтения клиента. Одним нравится лёгкость и подвижность стрижки, другие же предпочитают статичный и аккуратный вид. Для любого желания мужчины можно найти решение. В этом помогут специальные стайлинговые средства.

Ухаживать за каре несложно, но стоит больше узнать о технике укладки. Самый простой вариант – принять душ, нанести морскую соль на влажные волосы и дать им высохнуть естественным образом. Если же нужен другой эффект – более аккуратный или объёмный – тут в дело вступают лаки, пасты. Ещё могут понадобиться фен или даже утюжок. С искусственными текстурами придётся поработать чуть больше, но результат того стоит.

Если вы предпочитаете удлинённые варианты, то избегайте средств, которые наносятся на сухие волосы. Они делают стрижку тяжёлой и создают эффект жирности. Вместо этого рекомендуется использовать груминг-спреи для лёгкой и увлажняющей фиксации.

Для каре также отлично подходят пасты и крема. Они наносятся на влажные волосы и устраняют пушок. Это придаёт более аккуратный вид.

Кроме того, не забывайте регулярно посещать мастера. Каре нуждается в периодической коррекции. Просто отрастить волосы не получится. Подстриженные пряди всегда выглядят стильно и ухоженно.