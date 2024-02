13 средств для блондинок, которые помогут сохранить цвет и холодный оттенок волос

Главный враг как салонного, так и натурального блонда, — нежелательные желтые и оранжевые оттенки. Для их нейтрализации вводите в уход оттеночные средства: шампуни, бальзамы и маски с фиолетовыми пигментами, которые устранят желтизну и обеспечат здоровье волос.

Кондиционер-мусс Blondie, Medavita (3086 рублей)

Несмываемый мусс для ухода за холодным блондом нейтрализует теплые оттенки, а заодно реанимирует поврежденные волосы и усиливает их защитные функции. Для этого в формуле используют протеины амаранта, церамиды, гидролизованный коллаген и гиалуроновую кислоту.

Маска Conquer Blonde, Original & Mineral (1800 рублей)

Формула маски держится на фиолетовых пигментах, экстракте австралийского сантала и органическом кокосовом масле. Такая комбинация компонентов глубоко питает структуру волоса и следит за состоянием цвета, оперативно устраняя желтый подтон.

Шампунь и маска для осветленных волос, Sono (2166 рублей, 4765 рублей)

Шампунь мягко удаляет загрязнение и заметно улучшает цвет волос, поддерживая холодный блонд. Для закрепления и пролонгирования эффекта лучше использовать его в паре с маской. Она выравнивает цвет, уменьшая желтизну и подчеркивая светлые оттенки.

Шампунь Blondifier Gloss, L'Oréal Professionnel Paris (1610 рублей)

За счет мягкого очищения шампунь подойдет поврежденным волосам, перенесшим обесцвечивание и окрашивание. Он не сушит, смягчает пряди, защищает их от ломкости, возможных повреждений и нежелательной желтизны.

Шампунь After All! Blanche and Powder, Contently (5800 рублей)

Задача шампуня — не только сохранить цвет, но и придать волосам объем. Для этого в формулу добавили 17 аминокислот, которые питают кожу головы и волосяные фолликулы. Кроме уходовых функций, бренд позаботился и об эстетической стороне: шампунь пахнет цветами, розовым перцем и сандалом.

Тонирующий шампунь Pure Blonde, Urban Nature (693 рубля)

Пока фиолетовые частицы в формуле шампуня устраняют желтый пигмент, остальные компоненты поддерживают состояние волос. Пантенол смягчает пряди и возвращает им блеск, аргановое масло укрепляет и реконструирует, оливковое — питает и оказывает антиоксидантный эффект.

Тонирующий кондиционер Keep My Blonde, ICE Professional by Natura Siberica (660 рублей)

Кондиционер облегчают процесс расчесывания волос, предотвращает их спутывание и поддерживает яркость оттенка. Благодаря экстрактам северных ягод пряди становятся крепче и интенсивно блестят.

Двухфазный спрей-кондиционер, Moné (1590 рублей)

Несмываемый спрей для светлых и обесцвеченных волос следует наносить после очищения. Масло марулы в его формуле сохраняет цвет и восстанавливает волосы, экстракт трюфеля повышает эластичность и делает волосы более послушными.

Шампунь и кондиционер Pro Bio Hair, Levrana (1500 рублей)

Гамма, нацеленная на поддержание цвета и здоровья волос блондинок. Пигменты в составе нейтрализуют желтизну и подчеркивают холодный оттенок, растительные масла и протеины восстанавливают повреждения и укрепляют волосы по всей длине.

Маска «Антижелтый эффект», Valori (521 рубль)

Маска с говорящим названием и сине-фиолетовыми пигментами в составе: устраняет желтый оттенок на осветленных и мелированных прядях и подчеркивает натуральную красоту седых волос. После использования волосы легче поддаются укладке, красиво струятся и блестят.

Шампунь «Эксперт цвета», Elseve (1194 рубля)

Экспертная область шампуня — осветленные, мелированные и седые волосы, которые нуждаются в поддержке цвета. Формула с фиолетовыми пигментами убирает желтые и рыжие оттенки и защищает цвет (в том числе от UV-фильтров, которые препятствуют воздействию солнечных лучей).

Шампунь и кондиционер Violet Blond Shine, Tresemme (442 рубля)

Сет необходимых продуктов для идеального блонда. Оттеночные шампунь и кондиционер сохраняют холодный оттенок благодаря пигментам и экстракту жемчуга, питают и увлажняют волосы.

Шампунь Blond Wave, Malecula (732 рубля)