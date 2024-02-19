Деним весной и летом 2024: какой, с чем и как носить

В сезоне весна-лето 2024 дизайнеры продолжают вдохновляться джинсами 90-х и нулевых, только сейчас они появляются на подиумах и улицах несколько переосмысленными. Если 30 лет назад в тренде был оголтелый люкс (все эти стразы, пайетки, блеск и прочее «дорого-богато»), то сейчас это все же крен в сторону удобного и расслабленного кэжуала. Вместо шпилек и платформ мы выбираем более удобные кроссовки, лоферы и балетки. А декор — интереснее по смыслу, сложнее по содержанию. Да и сами вещи скроены более интересно: во многом современный деним напоминает традиционное японское оригами.

Темные джинсы

Глубокое окрашивание всегда придает дениму более роскошный и высококлассный вид, и многие дизайнеры представили джинсы в темных оттенках.

«Важно отметить, что цвета — сложные, это не простая заливка черным, а всегда игра текстур, интересные швы, отстрочки, карманы необычной формы. Сочетать такие джинсы можно с одеждой того же оттенка — монохром всегда смотрится беспроигрышно и стильно», — замечает стилист Алина Лобанова.

Джинсы с прямыми штанинами в стиле 90-х и низкой посадкой

Джинсы с прямыми штанинами, которые в начале 90-х носили многие звезды, остаются в тренде уже несколько сезонов, и в 2024 году и далее они будут оставаться фаворитом модников любого возраста.

Алина говорит, что «посадка низкая, но она все же пока балансирует на грани здравого смысла, поэтому татуировки на копчике набивать не нужно спешить, да и стринги искать в шкафу не стоит. Вместо этого из-под пояса может кокетливо выглядывать край спортивного хлопкового белья. Практично и удобно!».

Шорты всех форм

В модных коллекциях они были представлены в разных силуэтах и тканях, включая мешковатые джинсовые бермуды и микро-брюки из индиго.

В модных коллекциях они были представлены в разных силуэтах и тканях, включая мешковатые джинсовые бермуды и микро-брюки из индиго.

Деним сверху и снизу

Тема «тотал денима» вообще не нова. Сочетать можно как вещи в одной гамме, так и играть на контрасте. «Аксессуары тоже могут быть джинсовыми — нарочито винтажными и потертыми или подчеркнуто изысканными. В общем, этот тот случай, когда денима много не бывает — и это прекрасно!», — радуется стилист.

Большие и мешковатые штаны

Мешковатые «рэпперские» джинсы с широкими штанинами вряд ли можно назвать совсем уж новым силуэтом сезона весна-лето 2024, однако пропорции стали еще более бесформенными. В сочетании с трикотажем больших размеров вы сможете по-настоящему проникнуться трендовым настроением.

Джинсы-«подкова»

Силуэт «подкова» постепенно набирает обороты примерно с год. Он имеет необычную изогнутую форму, выходящую из бедра и сужающуюся к лодыжке в форме банана. «Подкова» кажется немного скульптурной, но при этом способна выглядеть непринужденно и утонченно. Она отсылает к винтажному стилю, но при этом кажется современной', — рассказала Алина.