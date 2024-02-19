Эксперт по этикету рассказала, что не стоит дарить мужчинам на 23 Февраля

До главного мужского праздника – Дня защитника Отечества – осталось совсем чуть-чуть. И многие девушки снова ломают голову, не зная, что подарить близким. Еще сложнее определиться с презентом для коллег или начальника. Разбираемся вместе с экспертом по этикету, что лучше всего выбрать для мужчины и какие подарки не стоит покупать.

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Без пены для бритья

Средства личной гигиены – лосьоны, шампуни, пена для бритья, носки, нижнее белье – хоть и очень популярны в роли подарков, но все же считаются примитивными вариантами. Дарить их не стоит, считает эксперт по имиджу и этикету Марина Горбунова.

"Также лучше не покупать парфюм или туалетную воду, если вы не знаете личные предпочтения человека. Он сам должен слушать и выбирать аромат", – подчеркнула эксперт в разговоре с Москвой 24.

Если же с мужчиной связывают исключительно деловые отношения, то также не нужно преподносить ему что-то для домашнего интерьера.

Скорее всего, вы не знаете, где, с кем и в каких условиях этот человек живет. И если у вас не заходили личные разговоры про интерьер, ремонт, предпочтения, значит, начальник или партнер четко обозначил личные границы, которые не стоит нарушать.

Тем более здесь легко ошибиться: например, подарить человеку, который предпочитает классику, вещь в стиле модерн. В стоп-лист также попадает одежда: ее можно преподнести только близкому мужчине, чьи вкусы вы хорошо знаете.

Чтобы подарок точно понравился, нужно проанализировать увлечения человека, подчеркнула эксперт. Например, если вы знаете, что мужчина ведет активный образ жизни, можно подарить ему перчатки для штанги, спортивную форму, кроссовки, абонемент на посещение бассейна, массажа или в SPA.

Нюансы делового этикета

Если вам предстоит дарить презент деловому партнеру или начальнику, то, прежде всего, тоже стоит выяснить, чем увлекается человек. Сделать это можно с помощью его личного ассистента или коллег, порекомендовала эксперт.

Например, человек может увлекаться рыбалкой, ездой на велосипеде, коллекционировать марки или быть владельцем собак. Подумайте, что в таком случае доставит удовольствие и точно будет использоваться.

Возможно, это стул для пикника или дождевик, которые можно использовать во время рыбалки. Для велосипедиста отличным подарком будет бутылка для воды с логотипом компании. Коллекционеру же можно преподнести качественный кожаный альбом для марок.

"Если очевидных увлечений нет, то можно выяснить, какую кухню он предпочитает, и подарить сертификат на услугу доставки из хорошего ресторана", – порекомендовала Горбунова.

Сотрудницы компании, которые хотят порадовать своих коллег-мужчин, могут подарить сертификат на посещение боулинга, пейнтбола, керлинга или в квест, куда они смогут сходить всей командой, сказала эксперт.