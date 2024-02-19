Дерматолог: взрослым лучше не мыть голову детским шампунем

Многие считают средства ухода с отметкой 0+ полезными и безобидными, но есть проблема — они созданы специально для детей. Да, сами производители заявляют, что детские шампуни отлично подходят взрослым, они гипоаллергенные и мягко воздействуют на волосы. Но если копнуть глубже, минусов окажется больше. О них рассказала врач-дерматолог DocDeti и DocMed Екатерина Кандинская.

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Правда ли, что взрослым нельзя мыть голову детским шампунем?

Нет, но лучше не надо — дерматологи не рекомендуют этого делать.

Во-первых, волосы и кожа головы взрослых заметно отличаются от детских.

Во-вторых, у каждого взрослого свои потребности в этом.

В-третьих, а способен ли такой шампунь выполнить свою главную функцию — очищение — на недетских волосах? Давайте разберёмся.

тип волос. Возможно, детский шампунь подойдёт для чувствительной кожи головы, но склонную к жирности он качественно не отмоет;

длину. Если короткие волосы детским шампунем ещё реально очистить, то с длинными он не справится;

пенистость. У детских шампуней обычно обильная пена, но она лишь создаёт видимость тщательного очищения;

состав шампуня. Детям до 8 лет хватает компонентов в шампунях, предназначенных для них, так как у них выделяется немного кожного сала, но взрослому их мало. Выбирая шампунь, человек ориентируется на: