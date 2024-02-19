Дерматолог: взрослым лучше не мыть голову детским шампунем

Дерматолог Кандинская: взрослым лучше не мыть голову детским шампунем
Многие считают средства ухода с отметкой 0+ полезными и безобидными, но есть проблема — они созданы специально для детей. Да, сами производители заявляют, что детские шампуни отлично подходят взрослым, они гипоаллергенные и мягко воздействуют на волосы. Но если копнуть глубже, минусов окажется больше. О них рассказала врач-дерматолог DocDeti и DocMed Екатерина Кандинская.
Правда ли, что взрослым нельзя мыть голову детским шампунем?
Нет, но лучше не надо — дерматологи не рекомендуют этого делать.
Во-первых, волосы и кожа головы взрослых заметно отличаются от детских.
Во-вторых, у каждого взрослого свои потребности в этом.
В-третьих, а способен ли такой шампунь выполнить свою главную функцию — очищение — на недетских волосах? Давайте разберёмся.
- тип волос. Возможно, детский шампунь подойдёт для чувствительной кожи головы, но склонную к жирности он качественно не отмоет;
- длину. Если короткие волосы детским шампунем ещё реально очистить, то с длинными он не справится;
- пенистость. У детских шампуней обычно обильная пена, но она лишь создаёт видимость тщательного очищения;
- состав шампуня. Детям до 8 лет хватает компонентов в шампунях, предназначенных для них, так как у них выделяется немного кожного сала, но взрослому их мало.
Поэтому, по словам дерматолога, использовать взрослому детский шампунь, конечно, можно, но всё же лучше выбирать то, что подойдёт конкретно вашим волосам. Ещё как замену шампуню порой используют гель для душа. Стоит ли оно того, рассказала врач-трихолог, дерматолог, косметолог Анастасия Тихонова.