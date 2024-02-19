Значительные перемены: дизайнер Маер назвал главные тренды весны-2024

Предстоящая весна готовит значительные перемены в трендах моды. На пике будут новые стили, акценты, детали, оттенки. Весенний гардероб 2024 года обещает быть насыщенным, ярким и свежим. Подробнее о новых тенденциях «Вечерней Москве» рассказал дизайнер, модельер Наз Маер.

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50 оттенков синего, фиолетового и желтого

По словам специалиста, неизменной классикой остаются черно-белые наряды, а также бессмертные насыщенные цвета — изумруд, бордо, фуксия. Однако весной 2024 года уверенно пробиваются в тренды и все оттенки синего, фиолетового и желтого. Как ни странно, но они достаточно универсальны и подойдут для многих поводов. Разная насыщенность оттенков добавит образу свежесть и определенное настроение.

— Для деловых луков выберите классическую голубую рубашку или плащ небесного цвета. Повседневный образ интересно будет смотреться с синим платьем или кобальтовыми брюками. Желтый идеален в качестве яркого акцента. Используйте его оттенок в ремне, сумке или шарфе. Пастельные оттенки фиолетового добавят образу легкую романтичность. А насыщенные — королевский шик. Из него легко можно собрать тотал-лук для свидания или деловой встречи. Фиолетовый сочетается со многими оттенками, например, желтым, зеленым и розовым, — посоветовал дизайнер.

Строгий, но элегантный Librarian-core

Трендом весны 2024 года станет «стильный библиотечный» образ, подчеркнул модельер:

— Сюда прекрасно подходят строгие юбки-карандаши, платья-футляры, классические кардиганы. А главный аксессуар — прямоугольные очки для чтения и работы, в тонкой оправе. Имидж библиотечной девушки выглядит строго, но очень стильно и смело. Вдохновляться можно деловыми женщинами из журналов и фильмов эстетики нулевых.

Флористический принт

Весну невозможно представить без свежих букетов, считает эксперт. Поэтому флористические узоры возвращаются и на ткани.

— Особенно в тренде будут розы. Можете выбирать одежду как с крупным рисунком, так и миниатюрными бутонами. Флористическое настроение мягко разбавит строгий или простой образ. Смело надевайте рубашку с цветочным принтом для офисного лука. А на прогулку или свидание вашим украшением станет платье или макси-юбка с розой или, например, с лилиями, — порекомендовал Маер.

Мягкий градиент

Еще одним продолжением тематики 90-х и нулевых этой весной станет цветовой градиент, рассказал эксперт. Дизайнеры растягивают оттенки в разных комбинациях, после чего получаются очень интересные и необычные вещи. Особенно ярко смотрится градиент на водолазке под строгий костюм, а также на макси-платье в обтяжку.

Разнообразная бахрома

Интересно, что бахрома уже давно не ассоциируется только с ковбоями или байкерами, заметил дизайнер. Она часто еще встречается в одежде стилистики бохо или этники.

— В тренде 2024 года бахрома будет везде: на сумках, обуви, куртках, пиджаках, юбках. На пике — ассиметричный крой и многоярусность. Особенно модными станут платья-макси с высоким разрезом и бахромой от бедра, — сообщил собеседник «ВМ».

Металлический блеск

Снова возвращается на подиумы металлик, и весной этого года он станет актуальным как никогда, подчеркнул Маер:

— Носите одежду с отблеском не только вечером, но и днем, чтобы от него отражались первые солнечные лучи. Для свежего весеннего лука прекрасно подойдет куртка в оттенке металлик, мини-юбка.