53-летняя Клаудия Шиффер снялась без штанов для журнала

Немецкая супермодель и киноактриса Клаудия Шиффер снялась без штанов для журнала Vogue Germany. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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53-летняя манекенщица позирует на снимке в черном кожаном жилете с объемными карманами, трусах с заниженной талией и колготках в сетку. На руках она держит своего кота Чипа.

Кроме того, знаменитость предстала перед камерой в облегающем кожаном платье, туфлях на шнуровке и чулках бренда Prada. Также ее запечатлели в лакированном бомбере с воротником-стойкой Louis Vuitton и прозрачных колготках. Автором снимков стал швейцарско-итальянский дуэт фэшн-фотографов Луиджи Мурену и Янго Хензи, более известный как Luigi & Iango.