Косметолог: морщины на шее появляются из-за неправильной позы сна

Косметолог Ощепкова: морщины на шее появляются из-за неправильной позы сна
Косметолог Ощепкова: морщины на шее появляются из-за неправильной позы сна. С возрастом кожа меняется не в лучшую сторону, этого никак не избежать, но можно отсрочить появление морщин. Для этого нужно соблюдать основные правила, чтобы кожа была полна сил и могла подтягиваться максимально долгое время. Причём никаких сверхусилий прикладывать к этому не придётся.
Любые возрастные изменения кожи вполне закономерны и пугаться их не стоит, однако это так же не значит, что стоит их ждать с распростёртыми объятиями. Косметолог и трихолог Виктория Ощепкова объяснила, как можно отсрочить появление морщин на шее. Для этого нужно:
- использовать солнцезащитный крема с высоким SPF;
- ежедневно наносить увлажняющие кремы или лосьоны на шею, особенно после душа;
- правильно и сбалансированно питаться;
- отказаться от курения;
- выполнять регулярные упражнения для шеи;
- не натягивать кожу тугими шарфами или украшениями;
- делать массаж;
- не спать на боку или животе.
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