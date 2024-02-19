Косметолог: морщины на шее появляются из-за неправильной позы сна

Косметолог Ощепкова: морщины на шее появляются из-за неправильной позы сна. С возрастом кожа меняется не в лучшую сторону, этого никак не избежать, но можно отсрочить появление морщин. Для этого нужно соблюдать основные правила, чтобы кожа была полна сил и могла подтягиваться максимально долгое время. Причём никаких сверхусилий прикладывать к этому не придётся.

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Любые возрастные изменения кожи вполне закономерны и пугаться их не стоит, однако это так же не значит, что стоит их ждать с распростёртыми объятиями. Косметолог и трихолог Виктория Ощепкова объяснила, как можно отсрочить появление морщин на шее. Для этого нужно:

использовать солнцезащитный крема с высоким SPF;

ежедневно наносить увлажняющие кремы или лосьоны на шею, особенно после душа;

правильно и сбалансированно питаться;

отказаться от курения;

выполнять регулярные упражнения для шеи;

не натягивать кожу тугими шарфами или украшениями;

делать массаж;

не спать на боку или животе.