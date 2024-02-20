Кайли Дженнер порадовала фанатов новым фото в бикини

Американская телезвезда Кайли Дженнер показала новое откровенное фото и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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26-летняя предпринимательница поделилась снимком, на котором запечатлела себя в бикини черного цвета. На размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы уложены назад.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 1,8 миллиона лайков.

«Красотка», «Прекрасная и натуральная», «Мне очень нравятся твои купальники», «Наша королева», «Роскошная девушка», — высказывались они.