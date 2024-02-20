Пять нетривиальных подарков для мужчин

Чем осчастливить бойфренда, мужа, брата или друга.

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Лучшие необычные подарки для мужчин зачастую гораздо очевиднее, чем кажется на первый взгляд. И вариантов все равно масса. Не всех удовлетворят изысканные вина, великолепные сыры и парфюмы, и мы это понимаем. Возможно, у мужчины уже есть все эти (и другие) вещи в изобилии. У него уже есть халат, который он обожает? Как насчет телескопа? Кулер с водой тоже водится? Попробуйте поставить на это место домашний диспенсер для пива. Гаджеты валяются по всему дому? Подарите такой, с которым он точно не расстанется и будет брать его с собой и в офис, и в лес на квадроциклах, и на рыбалку на скоростном катере. Приводим лучшие идеи неожиданных подарков, которые его точно поразят.

Чаша для костра

Она хороша тем, что ее можно взять с собой и в лес, и на дачу к другу или родителям. Такая чаша безопасна, стильно выглядит — а ее владелец быстро обзаведется репутацией человека с отменным вкусом. Кроме того, это еще и прекрасное украшение для сада, если у мужчины есть загородный дом и участок при нем.

Мужчина вообще в принципе любит поразить всех своими кулинарными талантами? Тогда в пару к чаше очень хороши будут опилки для копчения (вы представляете, какой аромат у рыбы или даже банальной колбасы, если закоптить их самостоятельно?), набор шампуров или решеток для жарения, интересные специи. Если же мужчина — эстет, то ему явно пригодятся красивые кованые щипцы для углей, изящная кочерга. И рукавицы — специальные жаропрочные, чтобы не портить руки огнем и пылающими искрами. Да-да, «быть можно дельным человеком — и думать о красе ногтей».

Кнопочный телефон

Да, мы серьезно, никаких шуток: именно в наше время постоянно разряжающихся гаджетов кнопочный телефон может стать настоящим спасением для тех, кто не желает проводить драгоценное время, сидя возле розетки. Например, Philips Xenium E2317. У него укрепленный корпус, который не боится падений или встреч с суровой реальностью искателя приключений. Есть и влагозащита. Это значит, что даже если ваш мужчина вместе с телефоном упадет в воду, то оба выберутся на берег целыми и невредимыми. Телефон, во всяком случае, спокойно переживает заплывы на глубине до метра в течение получаса.

Еще одна фишка этого чудо-гаджета — его можно не подзаряжать месяц. Более того, от него можно зарядить другие устройства, используя его в качестве пауэрбанка. А еще — осветить путь себе и спутникам мощным встроенным фонариком. Наконец, в телефон можно поставить сразу две SIM-карты, а крепится он надежным карабином по верхней грани. Словом, даже если мужчина отбудет «в Париж по делу, срочно» или в какую-нибудь глухую тайгу по несомненно героическим мужским делам, у него не будет шансов не ответить на ваш звонок. И отговорки типа «симка не работала, батарея села» тоже отменяются.

Термометр для вина

Если вы разбираетесь в вине, то знаете, что его следует наливать только тогда, когда оно будет оптимальной температуры. Для разных вин необходимы разные условия: терпкое и танинное красное требует самых «тепличных условий», так его сложный букет раскрывается интереснее и ярче. А розовое или белое часто подают со льдом.

Ищите гаджет, который можно погружать в напиток. Или более технологичные устройства. Например, термометр в виде термоманжеты — надевается на корпус бутылки, наподобие браслета, и быстро показывает текущую температуру напитка вместе с оптимальной.

Ленты для занятий дома

Это настоящий домашний фитнес-зал в коробке. Специальная система лент и шкивов позволяет проводить серьезные тренировки без необходимости использования мульти-тренажера или набора гантелей. Идеально для тех мужчин, которые обожают держать себя в форме! И интерьер никак не пострадает.