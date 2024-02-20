Трендовые укладки весны 2024, которые легко повторить самостоятельно

Если вам не хочется тратить много времени на сборы по утрам, наш эксперт Виолетта Викторова, стилист, собрала топ укладок, которые вы можете легко повторить буквально за полчаса до выхода из дома.

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Косички

Этой весной плетения различного формата будут самым свежим трендом.

«Не старайтесь заплетать плотные косы — сделайте акцент на мелкие косички у лица или подплетите свободную часть хвоста», — рекомендует Виолетта.

Закрепите косички лаком для волос — волоски не должны выбиваться из прически.

Гладкий пучок

Тренд на гладкие прически возвращается этой весной и продержится как минимум до осени.

«Я рекомендую экспериментировать с высокой гладкого пучка — посмотрите, что идет именно вам», — советует наш эксперт.

Естественно, здесь не обойтись без мощного закрепителя в виде геля для волос и лака с суперфиксацией.

Четкий пробор

Какую бы прическу вы не выбрали, если хотите добавить больше стиля в весенний образ, сделайте акцентный пробор. Виолетта:

«Четкий пробор, неважно, прямой или косой, делаем максимально четким. Прическа со строгим пробором не отвлекает от макияжа, если вы любите яркие краски в мейкапе».

French morning

Вдохновляемся француженками и создаем легкий беспорядок на голове.

«Не стремитесь идеально уложить волосы, расчешите их и слегка вспушите, как будто только что встали с постели», — комментирует наш эксперт.