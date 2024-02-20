Популярная 45-летняя актриса пришла на вечеринку в прозрачном наряде

Британская актриса Розамунд Пайк пришла в откровенном наряде на вечеринку издания Vogue и ювелирного бренда Tiffany & Coв Лондоне, Англия. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

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Папарацци сняли 45-летнюю звезду фильмов «Исчезнувшая» и «Солтберн» в прозрачном шифоновом наряде белого цвета. Так, костюм состоял из блузки с длинными рукавами и прикрывающим грудь зеленым принтом и пышной миди-юбки с подобными узорами.

Кроме того, знаменитость примерила бежевое нижнее белье и прозрачные мюли на высоких каблуках. При этом она зачесала волосы назад, сделала макияж в естественной цветовой гамме и надела миниатюрные серьги и массивные перстни.