Модель Лила Мосс вышла в свет в комбинезоне с декольте до пупка
Дочь Кейт Мосс Лила вышла на публику в откровенном образе. Фотографии звезды опубликованы на сайте Daily Mail.
21-летняя Лила Мосс посетила вечеринку, которая прошла во время Недели моды в Лондоне. Модель выбрала для мероприятия провокационный наряд. Дочь Кейт Мосс позировала фотографам в черном облегающем комбинезоне с декольте до пупка. Она отказалась от бюстгальтера. Лила Мосс дополнила образ сумкой на плечо и кожаными босоножками на каблуках. Знаменитость распустила волосы и сделала макияж с розовыми губами.
Лила Мосс — дочь Кейт Мосс и совладельца медиакомпании Dazed Media Джефферсона Хака, с которым супермодель встречалась с 2001 по 2004 год. Несмотря на то что пара распалась, родители девушки поддерживают дружеские отношения. Сейчас Лила Мосс успешно строит карьеру модели в агентстве своей матери. В частности, в 2020-м она рекламировала весенне-летнюю коллекцию Miu Miu.
В прошлом году Лила Мосс приняла участие в показе Dua Lipa x Versace La Vacanza в Каннах. Помимо нее, на подиум вышли россиянки Ирина Шейк и Наташа Поли, а также дочь актера Джуда Лоу Айрис, Стелла Максвелл, Джилл Кортлев, Виттория Черетти, Мона Тугаард и другие известные манекенщицы. Недавно Лила Мосс вместе с 39 моделями снялась для обложки журнала Vogue.