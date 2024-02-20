Модель Лила Мосс вышла в свет в комбинезоне с декольте до пупка

Дочь Кейт Мосс Лила вышла на публику в откровенном образе. Фотографии звезды опубликованы на сайте Daily Mail.

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21-летняя Лила Мосс посетила вечеринку, которая прошла во время Недели моды в Лондоне. Модель выбрала для мероприятия провокационный наряд. Дочь Кейт Мосс позировала фотографам в черном облегающем комбинезоне с декольте до пупка. Она отказалась от бюстгальтера. Лила Мосс дополнила образ сумкой на плечо и кожаными босоножками на каблуках. Знаменитость распустила волосы и сделала макияж с розовыми губами.

Лила Мосс — дочь Кейт Мосс и совладельца медиакомпании Dazed Media Джефферсона Хака, с которым супермодель встречалась с 2001 по 2004 год. Несмотря на то что пара распалась, родители девушки поддерживают дружеские отношения. Сейчас Лила Мосс успешно строит карьеру модели в агентстве своей матери. В частности, в 2020-м она рекламировала весенне-летнюю коллекцию Miu Miu.