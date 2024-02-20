Россиян предупредили о вреде популярного средства чистки полости рта

Главный врач Немецкого Имплантологического Центра, хирург-имплантолог, ортопед Магомед Дахкильгов призвал россиян не пользоваться зубочистками. О вреде этого популярного средства для чистки полости рта он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

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По словам Дахкильгова, зубочистки даже в индивидуальной упаковке производят и хранят не в стерильных условиях. Поэтому при их использовании можно занести в полость рта бактерии.

Острым кончиком зубочистки легко травмировать десны. При микротравмах риск занести инфекцию и обзавестись, например, стоматитом, возрастает. Есть риск и вовсе отломить кончик зубочистки, который останется под десной.

Магомед Дахкильгов хирург-имплантолог

Специалист объяснил, что остатки пищи, которые обычно пытаются убрать зубочисткой, часто находятся в так называемых пародонтальных карманах — они образуются там, где десна отступает от зуба. Полностью очистить такой карман зубочисткой невозможно, однако при ее использовании существует риск протолкнуть пищу еще глубже, предупредил россиян врач.

«Если у вас нет пародонтальный карманов, то для очищения межзубных промежутков лучше использовать ополаскиватели и флоссеры. Это одноразовые пластиковые палочки, на которых натянут кусочек зубной нити», — посоветовал Дахкильгов.

Тем же, у кого есть пародонтальные карманы, нужно обратиться к пародонтологу. Врач очистит карман и назначит средства для заживления десны, подытожил специалист.