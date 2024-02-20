Определены пять главных оттенков на 2024 год
Ежегодно эксперты мира стиля и дизайна называют главные оттенки сезона. Недавно Pinterest представил самые модные цвета 2024 года.
В топ попали пять оттенков:
- «Оранжевая пустыня» (Desert Orange);
- «Розовый мармелад» (Gummy Pink);
- «Синяя вода» (Aqua Blue);
- «Зеленый мох» (Moss Green);
- «Коричневый мокко» (Mocha Brown).
Business.pinterest.com
Business.pinterest.com
Business.pinterest.com
Business.pinterest.com
Ранее «Рамблер» писал о том, что Институт цвета Panton объявил главный цвет 2024 года.
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