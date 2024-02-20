Россиянкам назвали подходящую для подарка мужчинам на 23 Февраля одежду

По словам специалистки, на данный праздник можно преподнести интересующемуся трендами избраннику толстовку или свитер любимого бренда. В то же время более консервативным возлюбленным она посоветовала покупать качественные рубашки или кардиганы. Кроме того, эксперт внесла в список спортивную одежду, часы и ремни.