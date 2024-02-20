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Россиянкам назвали подходящую для подарка мужчинам на 23 Февраля одежду

Стилист-имиджмейкер Ксения Болилая назвала россиянкам подходящую для подарка мужчинам на 23 февраля одежду. Ее комментарий публикует портал «Внимание, новости!».

Россиянкам назвали подходящую для подарка мужчинам на 23 Февраля одежду
© unsplash.com

По словам специалистки, на данный праздник можно преподнести интересующемуся трендами избраннику толстовку или свитер любимого бренда. В то же время более консервативным возлюбленным она посоветовала покупать качественные рубашки или кардиганы. Кроме того, эксперт внесла в список спортивную одежду, часы и ремни.

«Важно помнить, что подарок должен отражать ваши заботу и внимание, а также соответствовать его стилю и предпочтениям», — отметила собеседница издания.

Ранее стилистка Дарья Ломкова также назвала подходящие подарки для российских мужчин на 23 февраля. Специалистка посоветовала преподносить на данный праздник трусы и носки.

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