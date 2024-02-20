Тренды весны 2024: шапки-бини, ободки, бантики, платки

Эта весна обещает быть яркой и интересной. В моде — сочные краски, буйство форм и смелость в самовыражении. Как будем украшать волосы, что будем носить на голове? Вариантов множество — от уже привычных и даже слегка подзабытых, до удивительных.

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Шляпа-ведро

«Шляпа-ведро прочно вернулась в моду и, похоже, останется еще на пару сезонов. Они могут быть яркими и веселыми или же выполненными из той же ткани, что и строгий костюм. В общем, играем на контрасте или же выбираем целостный ансамбль», — предлагает стилист Маша Ведерникова.

Бини

Эти простые вязаные шапки носят весной и летом, сочетая их с пальто, курткой, майкой, платьем — с чем только вам захочется. Для жаркого дня лучше выбрать вариант из тонкого трикотажа, конечно.

Ободки с бантиками, заколки с бантиками — и просто бантики и ленточки

«Ободок с бантом, милая заколка или роскошная бархатная или атласная лента — эти аксессуары способны превратить простую прическу в нечто особенное. А если вспомнить, что бантики нынче носят вообще повсюду, от обуви до сумок, то в любом случае такой аксессуар будет в тему», — говорит Маша.

Карандаши в пучке

Мило и просто, забавно и весело. Можно научиться использовать карандаш вместо шпилек или же собирать пучок обычным способом и втыкать карандаш просто в качестве декора.

Ободки-гребни

«Они тоже вернулись прямиком из нулевых! В этом году их носят на волосах, которые гладко зачесаны с гелем. Или же просто закрепляют „пружинкой“ непослушные локоны», — объясняет Маша.

Черная повязка

Такие были в моде несколько десятков лет назад, и вот они снова с нами. Лаконичная черная повязка удобна и практична, ею можно собрать волосы во время спорта или на прогулку, она уместна в офис и на вечеринку.

Шелковые платки

«Их носят как в бабушкином стиле, повязывая под подбородком, так и банданой, по-пиратски. Задорно и стильно!», — смеется стилист.

Сусальное золото