Дизайнера Веру Вонг раскритиковали за худобу

Модельер Вера Вонг пришла на вечеринку в честь премии BAFTA в платье с глубоким декольте и открытыми плечами. Об этом сообщает Page Six.
74-летняя Вера Вонг в белом длинном платье с капюшоном и глубоким декольте. Образ дополнили черные перчатки. Дизайнер была без макияжа. Однако пользователи соцсетей не оценили ее естественную внешность.
«Появились морщины», «А вы заметно прибавили в размерах», «У вас отеки?», «Вы поправились?», «Кожа сильно постарела», — написали в социальных сетях под фото дизайнера.
Дизайнер регулярно появляется на публике в вечерних нарядах и показывает фигуру. В ноябре Вера Вонг появилась на красной дорожке CFDA Fashion Awards в черном коротком платье на тонких бретельках из коллекции Vera Wang Haute Spring 2023 Collection. Модельер дополнила образ плотными черными чулками, туфлями на массивной платформе и большими солнцезащитными очками.