Дизайнера Веру Вонг раскритиковали за худобу

Модельер Вера Вонг пришла на вечеринку в честь премии BAFTA в платье с глубоким декольте и открытыми плечами. Об этом сообщает Page Six.

© Газета.Ru

74-летняя Вера Вонг в белом длинном платье с капюшоном и глубоким декольте. Образ дополнили черные перчатки. Дизайнер была без макияжа. Однако пользователи соцсетей не оценили ее естественную внешность.

«Появились морщины», «А вы заметно прибавили в размерах», «У вас отеки?», «Вы поправились?», «Кожа сильно постарела», — написали в социальных сетях под фото дизайнера.