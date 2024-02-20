Подарки родственникам, которые точно пригодятся

Главный мужской день приближается, и если вы еще не придумали, что подарить самым близким мужчинам — папе, дедушке, брату — вместе с event-координатором Полиной Мавриной мы собрали топ полезных подарков, которые точно не захочется передаривать.

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Набор для ухода за бородой

Мужчинам, которые могут похвастаться шикарными усами и бородой, можно смело преподнести такой набор. «Вы даже не представляете, насколько полезным он будет — мужчины очень трепетно относятся к своим волосам и бороде», — говорит наш эксперт.

В дополнение можете приложить к подарку увлажняющий крем или успокаивающее средство после бритья.

Метеостанция

Естественно, домашняя, в миниформате. Такой подарок особенно оценят пожилые люди.

Полина: «Прелесть этого гаджета в том, что показывает не только температуру внутри помещения и на улице, но и предсказывает вероятные осадки. Можно сразу понять, брать с собой зонт или нет».

Портативная колонка

Для любителей музыки наш эксперт рекомендует присмотреть портативную колонку, которую можно не только установить дома, но и брать на работу или на отдых.

«Активные мужчины постоянно в движении, почему бы не организовать им музыкальное сопровождение в любой ситуации?», — говорит Полина.

Если вы знаете, что ваш брат или папа — меломан, смело хватайте в корзину музыкальный гаджет.

Брелок для поиска ключей

Отличный подарок для человека, который часто теряет ключи.

«Вы просто подключаете устройство к смартфону или же загружаете приложение. Брелок на ключах моментально отреагирует на запрос от смартфона», — поясняет Полина.