И папе, и дедушке: подарки родственникам, которые точно пригодятся
Главный мужской день приближается, и если вы еще не придумали, что подарить самым близким мужчинам — папе, дедушке, брату — вместе с event-координатором Полиной Мавриной мы собрали топ полезных подарков, которые точно не захочется передаривать.
Набор для ухода за бородой
Мужчинам, которые могут похвастаться шикарными усами и бородой, можно смело преподнести такой набор. «Вы даже не представляете, насколько полезным он будет — мужчины очень трепетно относятся к своим волосам и бороде», — говорит наш эксперт.
В дополнение можете приложить к подарку увлажняющий крем или успокаивающее средство после бритья.
Метеостанция
Естественно, домашняя, в миниформате. Такой подарок особенно оценят пожилые люди.
Полина: «Прелесть этого гаджета в том, что показывает не только температуру внутри помещения и на улице, но и предсказывает вероятные осадки. Можно сразу понять, брать с собой зонт или нет».
Портативная колонка
Для любителей музыки наш эксперт рекомендует присмотреть портативную колонку, которую можно не только установить дома, но и брать на работу или на отдых.
«Активные мужчины постоянно в движении, почему бы не организовать им музыкальное сопровождение в любой ситуации?», — говорит Полина.
Если вы знаете, что ваш брат или папа — меломан, смело хватайте в корзину музыкальный гаджет.
Брелок для поиска ключей
Отличный подарок для человека, который часто теряет ключи.
«Вы просто подключаете устройство к смартфону или же загружаете приложение. Брелок на ключах моментально отреагирует на запрос от смартфона», — поясняет Полина.
Такой подарок будет уместен не только для пожилого родственника, но и для супруга, который с завидным постоянством теряет мелкие вещи.