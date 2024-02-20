Никотиновая кислота, также известная как витамин B3 или ниацин, является водорастворимым витамином группы B. Она играет важную роль в организме, участвуя в метаболических процессах и регенерации клеток.

Дерматолог Лев Кульков рассказал, что эффект от использования никотиновой кислоты для роста волос неоднозначен. Для того, чтобы добиться заметных результатов, нужно регулярно и в больших количествах наносить это вещество непосредственно на корни волос и кожу головы. При этом возможны побочные эффекты в виде раздражения, покраснения и шелушения кожи.