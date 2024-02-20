Парикмахер раскрыл главную ошибку в уходе за волосами и вызвал споры в сети

«Мне всегда говорили не расчесывать волосы, когда они мокрые!», «Мне сказали не расчесывать мокрые волосы, потому что они становятся ломкими», «Мне тоже советовали не делать так, поскольку они потом ослабевают», «На самом деле я один раз попробовала расчесать и я поняла, насколько это полезно волосам», «Спасибо за совет! Попробую», — высказывались они.