43-летняя блогерша раскрыла дешевый способ омоложения в домашних условиях

Блогерша Мелани Сэндфорд раскрыла дешевый способ омоложения в домашних условиях. Соответствующую информацию она разместила в своем TikTok, который насчитывает 408 тысяч подписчиков.

© Lenta.ru

43-летняя инфлюэнсерша с никнеймом melaniesandford18 продемонстрировала лицо, снятое крупным планом, без видимых мимических морщин. По словам женщины, добиться такого внешнего вида она смогла благодаря регулярному использованию арбузной кожуры.

На опубликованном видео юзерша протерла лицо коркой арбуза.

«Арбузная корка богата витамином С, который стимулирует выработку коллагена», — отметила она.

Сэндфорд подчеркнула, что корку можно использовать в качестве тоника, который позволит устранить гиперпигментацию.

«Вы можете положить корку в морозильник и использовать ее снова», — заключила она.

Пользователи сети оценили рекомендацию блогерши в комментариях под постом. «Не могу дождаться, чтобы попробовать. Завтра, когда буду в городе, непременно куплю арбуз», «Я только что попробовала, и мне понравилось», «Супер!» — высказались они.