Что подарить парню на 23 февраля?

Зима уже практически на исходе, но осталось ещё одно очень важное дело в февральском TO DO листе. Почему бы вместе не собрать подарки для наших замечательных сильных половин? Популярная певица и блогер Арина Данилова составила специальную подборку с идеями подарков к 23 февраля!

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Hand Made Time

Иногда неследование стандартным шаблонам уже считается большим событием. Поэтому в столь мужской праздник натуру защитников надо не только задабривать, но и испытывать, чтобы подарок запомнился раз и навсегда, как и эмоции от проведенного времени вместе. Что насчёт мастер-класса по лепке из глины? Можно почувствовать себя героями фильма «Привидение». Или же он отвечает за лепку, а ты за роспись. А потом это изделие становится самым драгоценным воспоминанием, в которое было вложено немало сил (самое главное — совместных).

Comfort zone

Порой самым лучшим подарком могут стать уютные пара часов вместе в окружении тепла и домашней обстановки без привычной спешки. Сейчас особенно ценно находится в эмоционально-комфортной атмосфере, так давайте её и дарить, раз это диковина нашего времени! Приготовьте любимый ужин своей второй половины, вложив тепло души в каждый кусочек блюд, подберите интересный для вас обоих фильм или настольные игры и проведите время вместе без прерывания на гаджеты и прочие посторонние дела. В течение нескольких часов вы выбираете существовать только друг для друга, не экстравагантно, а реалистично, приземленно и супер комфортно. Эмоции и время — самый драгоценный подарок!

Стрелковый клуб

Если ваш кавалер из категории “дайте мне хлеба и зрелищ”, то выплеск адреналина и проявление натуры воина — это то, что надо! Во-первых, не обязательно дарить одноразовое посещение. Во-вторых, это отличная возможность снабдить партнёра новым кругом общения и мотивировать на новые достижения в столь любопытной сфере. Не забудь подбадривать и восхищаться его успехами!

Картхолдер или портмоне

Никогда не подводящая классика! Как говорится, что деньги в дом шли рекой — надо создать для этого самые подходящие условия. По статистике, 60% мужчин не умеют выбирать картхолдеры и портмоне так, чтобы не забывать их при каждом подходящем и не очень случае. Присмотритесь к своему партнёру, вы явно быстро обнаружите, как можно апгрейднуть его систему хранения финансов. Вам спокойно и ему мега приятно!

Поход на совместные СПА-процедуры