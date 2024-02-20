Дерматолог призвала не увлекаться химическими пилингами

Химические пилинги уже давно плотно укоренились в арсенале услуг российских косметологов. Их рекламируют как чудо-средство, запускающее процесс обновления кожи и гарантирующее за счет этого омолаживающий эффект. Результат пилинга обычно действительно впечатляющий, однако не стоит забывать, что никто не застрахован от проведения процедуры косметологом-недоучкой и от индивидуальных реакций организма. По словам дерматолога Юлии Галлямовой, зачастую пилинги несут больше вреда, чем пользы.

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Она напомнила, что пилинги бывают поверхностные, срединные и глубинные, - в зависимости от того, какую кислоту используют при манипуляции. Эффект тоже неодинаков: например, омолаживающий эффект от поверхностного воздействия держится 1-2 месяца, срединного - от 3 месяцев, глубинного - от года. Но техника у всех примерно одинакова – сжигание слоя или слоев кожи. Поэтому слишком уж увлекаться такими процедурами нельзя, уверена дерматолог.

Галлямова пояснила, что к ней очень часто приходят переусердствовавшие с пилингами пациенты с пересушенной и сожженной кожей. Зачастую они жалуются на возникшую из-за этого пигментацию, от которой почти невозможно избавиться.