Блогерша отказалась от бритья татуировки и показала результат

Блогерша и менеджер тату-салона с никнеймом _spookytooth из Нью-Йорка, США, отказалась от бритья татуировки и показала результат. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

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На размещенных кадрах девушка продемонстрировала ногу, на которую черными чернилами было нанесено изображение енота. При этом она достала Т-образную бритву и начала удалять волосы с кожи, избегая области с рисунком.

Юзерша объяснила, что таким образом решила сделать изображение зверя более реалистичным.

«Брею ноги вокруг тату с енотом, чтобы он остался волосатым», — заявила автор видео.