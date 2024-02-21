36-летняя Самбурская раскрыла секреты красоты

Актриса Настасья Самбурская рассказала поклонникам, какие процедуры делает у косметолога. Об этом артистка написала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Настасья Самбурская призналась, что после отпуска у нее возникли проблемы с кожей. По словам актрисы, у нее появились "пигментация, небольшие воспаления и тусклый тон". Артистка отправилась на консультацию к косметологу, где ей дали рекомендации.

"Доктор Алиса подобрала мне лечение, которое поможет убрать все эти проблемы: чистка, фотолечение м22, биоревитализация", — написала Самбурская.

На днях актриса рассказала об удалении неудачной татуировки. Звезда опубликовала снимок из салона красоты, где показала тату с крупным рисунком на предплечье. Настасья Самбурская призналась, что прошла пять сеансов по сведению татуировки.