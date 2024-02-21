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Актриса Настасья Самбурская рассказала, что делает фотолечение у косметолога

Актриса Настасья Самбурская рассказала поклонникам, какие процедуры делает у косметолога. Об этом артистка написала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

36-летняя Самбурская раскрыла секреты красоты
© РИА Новости

Настасья Самбурская призналась, что после отпуска у нее возникли проблемы с кожей. По словам актрисы, у нее появились "пигментация, небольшие воспаления и тусклый тон". Артистка отправилась на консультацию к косметологу, где ей дали рекомендации.

"Доктор Алиса подобрала мне лечение, которое поможет убрать все эти проблемы: чистка, фотолечение м22, биоревитализация", — написала Самбурская.

На днях актриса рассказала об удалении неудачной татуировки. Звезда опубликовала снимок из салона красоты, где показала тату с крупным рисунком на предплечье. Настасья Самбурская призналась, что прошла пять сеансов по сведению татуировки.

Актриса получила известность благодаря роли Кристины Соколовской в сериалах "Универ. Новая общага" и "Универ. 10 лет спустя". Настасья Самбурская также снималась в таких картинах, как "Верни мою любовь", "Ласточкино гнездо", "Полицейский с YouТюба", "Беспринципные".

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