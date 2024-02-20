Дочь Кейт Мосс показала грудь в прозрачном боди

Дочь британской супермодели и актрисы Кейт Мосс Лила Мосс снялась в откровенном образе для испанской версии журнала Vogue. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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21-летняя манекенщица в рамках фотосессии примерила прозрачное белое боди бренда Sportmax. При этом она отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань просвечивала ее обнаженная грудь.

Также наследница знаменитости надела чулки в горох марки Emilio Cavallini, мини-шорты с вышивкой и атласные балетки Versace. В свою очередь, голову девушка прикрыла ажурным чепцом с завязанными под подбородком лентами, а за спиной держала надутый воздухом шар.