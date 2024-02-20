Известная гольфистка снялась в кроп-топе без бюстгальтера

Известная американская гольфистка и модель Грейс Чарис снялась в откровенном виде без нижнего белья и взволновала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© Lenta.ru

Спортсменка поделилась видео, на котором предстала в кроп-топе фиолетового цвета, оформленном глубоким декольте, и белой мини-юбке. При этом на размещенных кадрах видно, что она без бюстгальтера.

Подписчики оценили внешний вид девушки, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 629 тысяч лайков. «Этот пост явно не про гольф, но нам нравится!», «Теперь я еще больше полюбил гольф после просмотра этого видео», «Потрясающая», «Когда красивая женщина делает что-то, это становится чем-то впечатляющим», «Такая красивая», — высказывались они.