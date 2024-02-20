Тренд из соцсетей — самодельный ботокс: зачем все варят семена льна
TikTok, несомненно, стал популярной платформой для поиска нетрадиционных, но эффективных лайфхаков для красоты.
Последний тренд — самодельный гель из льняного семени, который восхищенные пользователи называют «природным ботоксом». Так, инфлюенсеры наперебой показывают, как самостоятельно делают гель из семян льна и какой необычный эффект дает это средство.
Они утверждают, что гель заставляет лицо сиять и стирает морщины, стягивая кожу — так создается так называемый «эффект ботокса». Заинтригованы? "Рамблер" расскажет детали этого модного бьюти-хака.
Как они это делают
Расскажем, как инфлюенсеры варят тот самый льняной чудо-гель.
Ингредиенты
- ¼ стакана семян льна
- 2 ½ стакана воды
Приготовление
- Вскипятите семена льна и воду.
- Варите до образования густого геля.
- Процедите, пока он теплый, и переложите в стеклянную банку.
- Остудите и поставьте в холодильник до использования.
Как использовать
- Нанесите тонкий слой льняного геля на лицо и шею.
- Оставьте на 10-20 минут.
- Смойте холодной водой.
Как это работает
Хотя жирные кислоты в геле из льняного семени способствуют удержанию влаги, обеспечивая временный эффект подтяжки, ожидать результатов, сравнимых с ботоксом, было бы преувеличением.
В отличие от ботокса, который нацелен на движение мышц, преимущества льняного геля заключаются в его способности питать кожу и уменьшать морщины за счет увлажнения. Хотя он не заморозит мышцы лица, он может обеспечить освежающее и временное омоложение.
Подробнее о преимуществах геля из льняного семени:
- Подтяжка кожи: Обеспечивает временный эффект подтяжки.
- Увлажнение: отлично подходит для сухой кожи благодаря жирным кислотам омега-3.
- Антивозрастное действие: богато антиоксидантами, которые помогают уменьшить морщины и тонкие линии.
- Отшелушивание: действует как естественный отшелушивающий агент, очищая омертвевшую кожу, придавая ей сияющее сияние.
- Коллагеновый буст: поддерживает выработку коллагена, делая кожу упругой и молодой.
Комментарий эксперта
"Рамблер" обсудил модный лайфхак с экспертом, косметологом Анжеликой Ужва:
Такой же ботокс можно сделать и из взбитых яичных желтков. Само семья льна, если употреблять его внутрь, обладает многими полезными свойствами. Так, семя льна обладает обволакивающим эффектом, оно способно помогать с гастритом или заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кроме того, оно является источником Омега-3, что полезно для кожи. Но сравнивать его с ботоксом абсурдно, потому что никакого действия веществ даже похожих на ботокс или нейропротеин, быть не можетАнжелика Викторовна УжваВрач-дерматолог-косметолог GMT CLINIC