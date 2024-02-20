Тренд из соцсетей — самодельный ботокс: зачем все варят семена льна

Такой же ботокс можно сделать и из взбитых яичных желтков. Само семья льна, если употреблять его внутрь, обладает многими полезными свойствами. Так, семя льна обладает обволакивающим эффектом, оно способно помогать с гастритом или заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кроме того, оно является источником Омега-3, что полезно для кожи. Но сравнивать его с ботоксом абсурдно, потому что никакого действия веществ даже похожих на ботокс или нейропротеин, быть не может

Анжелика Викторовна Ужва Врач-дерматолог-косметолог GMT CLINIC