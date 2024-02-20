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Тренд из соцсетей — самодельный ботокс: зачем все варят семена льна

TikTok, несомненно, стал популярной платформой для поиска нетрадиционных, но эффективных лайфхаков для красоты.

Тренд из соцсетей — самодельный ботокс: зачем все варят семена льна
© Unsplash

Последний тренд — самодельный гель из льняного семени, который восхищенные пользователи называют «природным ботоксом». Так, инфлюенсеры наперебой показывают, как самостоятельно делают гель из семян льна и какой необычный эффект дает это средство.

Они утверждают, что гель заставляет лицо сиять и стирает морщины, стягивая кожу — так создается так называемый «эффект ботокса». Заинтригованы? "Рамблер" расскажет детали этого модного бьюти-хака.

Как они это делают

Расскажем, как инфлюенсеры варят тот самый льняной чудо-гель.

Ингредиенты

  • ¼ стакана семян льна
  • 2 ½ стакана воды

Приготовление

  • Вскипятите семена льна и воду.
  • Варите до образования густого геля.
  • Процедите, пока он теплый, и переложите в стеклянную банку.
  • Остудите и поставьте в холодильник до использования.

Как использовать

  • Нанесите тонкий слой льняного геля на лицо и шею.
  • Оставьте на 10-20 минут.
  • Смойте холодной водой.

Как это работает

Хотя жирные кислоты в геле из льняного семени способствуют удержанию влаги, обеспечивая временный эффект подтяжки, ожидать результатов, сравнимых с ботоксом, было бы преувеличением.

В отличие от ботокса, который нацелен на движение мышц, преимущества льняного геля заключаются в его способности питать кожу и уменьшать морщины за счет увлажнения. Хотя он не заморозит мышцы лица, он может обеспечить освежающее и временное омоложение.

Подробнее о преимуществах геля из льняного семени:

  • Подтяжка кожи: Обеспечивает временный эффект подтяжки.
  • Увлажнение: отлично подходит для сухой кожи благодаря жирным кислотам омега-3.
  • Антивозрастное действие: богато антиоксидантами, которые помогают уменьшить морщины и тонкие линии.
  • Отшелушивание: действует как естественный отшелушивающий агент, очищая омертвевшую кожу, придавая ей сияющее сияние.
  • Коллагеновый буст: поддерживает выработку коллагена, делая кожу упругой и молодой.

Комментарий эксперта

"Рамблер" обсудил модный лайфхак с экспертом, косметологом Анжеликой Ужва:

Такой же ботокс можно сделать и из взбитых яичных желтков. Само семья льна, если употреблять его внутрь, обладает многими полезными свойствами. Так, семя льна обладает обволакивающим эффектом, оно способно помогать с гастритом или заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кроме того, оно является источником Омега-3, что полезно для кожи. Но сравнивать его с ботоксом абсурдно, потому что никакого действия веществ даже похожих на ботокс или нейропротеин, быть не может

Анжелика Викторовна Ужва
Анжелика Викторовна УжваВрач-дерматолог-косметолог GMT CLINIC
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