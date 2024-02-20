Стилист посоветовала дарить кардиганы на 23 февраля

Стилист Ксения Болилая посоветовала дарить кардиганы на 23 февраля
Российский стилист Ксения Болилая назвала одежду, которая идеально подойдет для подарка на 23 февраля. Об этом сообщает «Внимание, новости!».
По словам эксперта, для подарка идеально подойдут толстовка, свитер, рубашки или кардиганы.
«Важно помнить, что подарок должен отражать ваши заботу и внимание, а также соответствовать его стилю и предпочтениям», — посоветовала она.
На днях стилист Ксении Бородиной назвал самые трендовые джинсы. Стилист ответил на популярный вопрос об актуальных джинсах и о том, где их купить.
«Слегка мешковатые, с посадкой на бедрах», — написал Надирян.
А в конце сентября Алеко Надирян назвал трусы на колготки новым трендом. В качестве доказательства он привел фотографии с показов и стритстайл съемок, на которых модели сочетали нижнее белье с колготками, жакетами, чулками и пуховиками.
Ранее стилист Александр Рогов показал свою сумку почти за миллион рублей.