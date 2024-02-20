Стилист посоветовала дарить кардиганы на 23 февраля

Российский стилист Ксения Болилая назвала одежду, которая идеально подойдет для подарка на 23 февраля. Об этом сообщает «Внимание, новости!».

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По словам эксперта, для подарка идеально подойдут толстовка, свитер, рубашки или кардиганы.

«Важно помнить, что подарок должен отражать ваши заботу и внимание, а также соответствовать его стилю и предпочтениям», — посоветовала она.

На днях стилист Ксении Бородиной назвал самые трендовые джинсы. Стилист ответил на популярный вопрос об актуальных джинсах и о том, где их купить.

«Слегка мешковатые, с посадкой на бедрах», — написал Надирян.

А в конце сентября Алеко Надирян назвал трусы на колготки новым трендом. В качестве доказательства он привел фотографии с показов и стритстайл съемок, на которых модели сочетали нижнее белье с колготками, жакетами, чулками и пуховиками.