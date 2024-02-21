Модель Лена Перминова снялась в мини-платье из кружева

Жена миллиардера Александра Лебедева, модель Лена Перминова опубликовала фото в вечернем платье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Лена Перминова позировала в черном мини-платье с кружевным лифом и юбкой. Образ дополнили жакет, маленькая сумка и туфли с лентами. Волосы ей распустили и сделали вечерний макияж.

Недавно Лена Перминова рассказала, что прошла процедуру омоложения кистей рук с использованием препарата Radiesse. При этом она продемонстрировала кожу с морщинами до процедуры.

«Просто ужасное «до» и фантастическое «после». Это та самая процедура, когда ты заходишь в клинику со старыми руками, а выходишь с молодыми», — призналась Перминова.