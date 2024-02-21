Стилист посоветовал купить туфли с обшивкой

Российский звездный стилист Алеко Надирян назвал «пушистые» туфли трендом весны 2024 года. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Самые популярные туфли — чем-нибудь обшитые. У Erdem и David Koma — это перья, у Loewe — мишура и шарики, у Balenciaga — черные ленты. В общем, в этом сезоне главный акцент делаем на обуви», — написал стилист.

В конце сентября Алеко Надирян назвал трусы на колготки новым трендом. В качестве доказательства он привел фотографии с показов и стритстайл съемок, на которых модели сочетали нижнее белье с колготками, жакетами, чулками и пуховиками.

«Тренд реально набирает обороты, и, думаю, к следующему лету ходить в трусах будет не только приемлемо, но и актуально», — заявил Надирян.

А на днях он назвал хозяйственные перчатки новым трендом. Эксперт дал рекомендацию, как носить украшения в холодное время года, и процитировал американский журнал.