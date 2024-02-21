Многослойность или минимализм? Эксперты раскрыли тренды веб-дизайна 2024 года

Веб-дизайн недаром называют направлением будущего — потребность в оформлении интернет-ресурсов есть практически у всех современных компаний, так что и заказы для веб-дизайнеров не переводятся. Чтобы создавать дизайн сайтов профессионально, необходимо сочетать знания программиста, дизайнера и даже немного интернет-маркетолога. Но кроме того — следить за актуальными трендами, чтобы творение потом не сравнивали с «вырвиглазными» поделками из Рунета 00-х. «Секрет» узнал, какие тренды веб-дизайна будут востребованы в 2024 году.

© unsplash.com

Несмотря на развитие нейросетей, творчество и дизайн всё ещё остаются прерогативой человеческой фантазии. Так и веб-дизайн остаётся одной из профессий, актуальность которых в ближайшие годы точно не упадёт. На них сохраняется стабильный спрос из-за повышения требований к качеству визуала на всех уровнях.

Главная задача веб-дизайнера — через оформление сайта создать у пользователей положительное впечатление о продукте или наборе услуг, которые этот сайт призван продвигать. Достигается это как за счёт приятной визуальной составляющей, так и за счёт продуманной и удобной навигации, структуры и интуитивно понятного интерфейса.

Дизайнер сайтов определяет, где и какие элементы будут располагаться и как они будут меняться от взаимодействия с пользователем. Он должен учитывать особенности продвижения сайтов в поисковиках, адаптировать страницы под разные устройства и операционные системы, а также находить баланс между красотой и временем загрузки, не перегружая сайт тяжёлыми элементами.

В свою очередь, заказчику веб-дизайнеров важно максимально чётко и корректно составлять для них техзадачу. И уже на этапе заказа хорошо бы определиться, какой он видит будущую интернет-страницу.

Но какие визуальные тенденции будут превалировать в 2024 году?

Слово экспертам.

Искусственный интеллект в дизайне

Нейросети, которые генерируют картинки, давно превратились из инструмента для узкой прослойки техногиков в игрушку и помощников для всего человечества. Дизайнеры тоже не чураются использовать их, разумеется, доводя результат «напильником» под требуемые задачи. И в дальнейшем использование нейрогенеративных изображений в веб-дизайне будет только нарастать.

Я считаю, ИИ-инструменты вроде DALL-E, Midjourney и т. д. — это прорыв в создании визуального контента. Теперь вместо поиска по фотостокам достаточно ввести текстовое описание картинки. Думаю, в этом году нас ждёт бум сгенерированной графики. Она заполонит собой и веб-страницы, и интерфейсы приложений (например, в новом приложении от Сбера уже предлагается сгенерировать себе заставку с помощью «Кандинского»).

Роберт Дерцян, CEO TBTBO Brand Mastering

Минимализм и простота

Несмотря на множество возможностей, которые дарят художникам современные программы и нейросети, сбрасывать простой и «плоский» дизайн со счетов не стоит, уверены эксперты. По словам гендиректора веб-студии Megagroup Владимира Затолокина, минимализм и спокойные цвета в сочетании с яркими акцентными деталями всё ещё цепляют глаз.

Простота и минимализм продолжают быть популярными трендами. Плоский дизайн с чистыми линиями и простыми элементами помогает создать удобный и интуитивно понятный интерфейс.

Арсен Хаиров, гендиректор и сооснователь архитектурного бюро Heads Group

Многослойность и морфизм

До сих пор минимализм и плоскость в веб-дизайне считались хорошим решением: это позволяло не перегружать сайт тяжёлыми элементами, повысить скорость загрузки страницы и оставить для пользователя только самое важное. Однако в век генеративных дизайнов от ИИ требовательность к визуалу повысилась и теперь, по словам эксперта Роберта Дерцяна, тренды вильнули в другую сторону: к сложности и многослойности.

Это ключевой тренд 2024 года в вебе — наложение текстур и изображений друг на друга. Такой визуальный коллаж выглядит куда живее скучных минималистичных решений, которые были раньше. Я считаю, такие многослойные композиции придадут интерфейсам глубину и динамику.

Роберт Дерцян, CEO TBTBO Brand Mastering

В альтернативу минимализму можно присмотреться к различным морфизмам (скевоморфизм, неоморфизм, глассморфизм и т. д.). Это направление делает упор на необычность, креатив и запоминаемость, причём иногда в ущерб смысловой нагрузке и функциональности. В качестве инструментов там широко используют текстуры, анимацию и прочие графические премудрости.

3D-элементы

Ещё один способ сделать визуал сайта глубже и интереснее — добавить туда 3D-графику. Благо современные экраны вполне позволяют передать объём изображения.

Цвета и градиенты

В плане цветовой гаммы 2024 год обещает быть относительно спокойным. Тренды на яркие кислотные оттенки остались в далёком прошлом и лишь иногда пробиваются в сферу моды. Веб-дизайнеры предпочитают выбирать гамму так, чтобы к ним потом не приходили с обвинениями в «вырвиглазности» или вызывании у посетителей сайта эпилептического припадка.

Если говорить о цветах, то не стоит брать слишком яркие цвета, лучше отдать предпочтение тому, к чему привыкли наши глаза, это цвета окружающей нас действительности: охра, тёплый зелёный, цвет песка, персиковый, голубой, цвет закатного солнца. Трендовым цветом 2024 года институтом Pantone выбран «персиковый пух», который представляет собой сочетание светло-оранжевого и бежевого.

Владимир Затолокин, генеральный директор веб-студии полного цикла Megagroup.ru

Относительно недавней, но уверенно набирающей популярность темой в веб-дизайне стали градиенты. Это позволяет сочетать два и более цвета, но не контрастно, а за счёт плавных переходов.

Вместе с тем яркие акценты, особенно если выбор был сделан в пользу минимализма, помогут сайту не затеряться среди множества безликих «спокойных» страничек с «50 оттенками» серого и бежевого.

Тёмный режим

Тёмный режим — это возможность переключить дизайн сайта на тёмные страницы с контрастными буквами, чтобы от экрана было меньше засветки. Это актуально в тёмное время суток, когда слишком яркий экран может слепить глаза или мешать, например, спящему рядом с вами человеку.

Bento-сетки

Понятие «Bento Box» возникло в Японии — «бенто» там называют собранную с собой еду в коробочке, разделённой на отсеки, чтобы продукты не смешивались. В мире дизайна «Bento Box» (бенто-коробка или бенто-сетка) — это простой, но популярный способ структурирования дизайна, который хорошо работает для мобильных интерфейсов или если нужно выстроить визуальную иерархию разных блоков. По сути, бенто-сетка помещает различные блоки информации в отдельные «ячейки», что хорошо работает на простых прямоугольных макетах. Несмотря на то что такой адаптивный дизайн далеко не нов, его давно используют и Apple, и Windows — его востребованность всё ещё велика.

Массивная типографика

Типографика — это искусство оформления печатного текста, в нашем случае — на веб-странице. Пресловутое «поиграться со шрифтами» сегодня всё ещё актуально, поскольку с ходу позволяет создать сайту узнаваемый и запоминающийся образ.

Анимация и интерактив

Добавление маленьких анимаций и интерактивных элементов, таких как наведение на кнопки или прокрутка, улучшает пользовательский опыт взаимодействия с сайтом, считает дизайнер Ирина Савекина. С ней согласен глава архитектурного бюро Heads Group Арсен Хаиров.

Анимация и микроитерации делают веб-сайты более привлекательными и интерактивными. Это позволяет пользователям лучше взаимодействовать с контентом и создаёт более запоминающийся опыт.

Арсен Хаиров, гендиректор и сооснователь архитектурного бюро Heads Group

Вместе с тем интересны и сложные анимации, но использовать их нужно дозированно. Например, если сайт задумывается как реклама какого-то эксклюзивного события, которая сходу погружает пользователя в основную идею, атмосферу за счёт короткого видеоряда.

Интерфейсы с расширенной реальностью

Технологии дополненной реальности активно завоёвывают пользовательскую аудиторию. В основном они востребованы в мобильных приложениях, так как позволяют использовать камеру устройства для того, чтобы дополнить окружающую действительность информацией или ярким визуалом. Это относительно новый тренд, однако освоивший эти технологии веб-дизайнер гарантированно не останется без куска хлеба, а задействовавший их в презентации своего продукта заказчик — без внимания.

No-code-сервисы

Хороший веб-дизайнер всегда немного (или много) программист. Но современные инструменты позволяют начать заниматься разработкой дизайнов сайта и людям, которые пока с программированием на «вы». В этом помогают так называемые «no-code сервисы» — специальные приложения и сайты, содержащие готовые дизайнерские и программные решения и позволяющие загружать туда свои дизайны, делая сайт как конструктор или блюдо из полуфабрикатов.

Персонализация и адаптивность

Другой стороной этой медали становятся возможности для пользователя настроить отображение сайта таким образом, каким ему хочется — выбрать цветовое решение, тёмную или светлую тему, отображение «тяжёлых» элементов. Как бы ревностно дизайнер ни относился к той задумке, которая вышла из его головы, на вкус и цвет все фломастеры разные. И иногда можно позволить пользователю «всё испортить», чтобы он остался доволен.

Заключение

Если перед вами стоит задача освежить и преобразить сайт, не спешите пихать на веб-страницы всё лучшее и модное сразу. Для дизайн-студии важно не навязывать тренды, а показать, как их можно сочетать с уже имеющимся фирменным стилем, чтобы освежить сайт клиента или создать совершенно новый продукт, уверен представитель Megagroup Владимир Затолокин.

Для того же, чтобы оставаться востребованным веб-дизайнером, мало знать модные тренды, нужно ещё и иметь чувство вкуса и меры, чтобы понимать, где они уместны, а где лучше поискать другое решение.

Хотя важно всегда оставаться в курсе трендов, слепо следовать им не стоит: в конце концов, они уйдут так же, как пришли. Уметь интерпретировать тренды и использовать их исходя из собственных нужд — это и есть настоящий профессионализм. И он позволяет создавать исключительные, запоминающиеся дизайны.