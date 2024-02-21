Кейт Бланшетт появилась на публике без обручального кольца

Кейт Блашнет изумила публику , появивившсь на кинопремии BAFTA без обручального кольца. Ее мужа, 58-летнего драматурга Эндрю Аптона на церемонии не было. На красной дорожке 54-летняя австралийская актриса блистала в платье Louis Vuitton цвета спелой вишни. Образ она дополнила эффектной цепочкой.

Позируя фотографам, звезда «Жасмина», даже не пыталась спрятать левую руку от камер. Примечательно, что без обручального кольца звезду заметили в начале февраля, когда она побывала в Музее современного искусства в Нью-Йорке, а также в октябре прошлого года на Неделе моды в Париже.

Кейт и Аптон сыграли свадьбу в 1997 году. Их брак является одним из самых крепких в Голливуде. Но пару не видели вместе с августа прошлого года. Их последние совместные снимки были сделаны во время отдыха на Ибице. Примечательно, что в начале этого месяца супруги, живущие в Великобритании с 2015 года, выставили на продажу свой особняк в австралийском Мельбурне. За виллу с тремя спальнями они хотят получить 2,45 миллиона долларов, пишет Daily Mail.