Нюансы внешности, которые можно убрать без операций и уколов

Обратить время вспять, к сожалению, нельзя. Но можно обмануть его и убрать возрастные признаки с лица. Как сделать это быстро и эффективно, рассказывает Наталья Курганская ― врач дерматолог-косметолог, лазеротерапевт центра инновационной медицины.

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Почему возникают морщины и припухлости

Образование морщин, потеря упругости кожи, отечность, поплывший овал лица ― степень выраженности этих и других нюансов внешности зависит от многих факторов. Один из частых ― гипертонус мышц лица, который накапливается с годами. Еще одной важной причиной является снижение выработки коллагена и эластина, которое начинается уже с 29 лет.

Например, поперечные складки в зоне шеи, которые многие называют кольцами Венеры, могут возникать даже в 25 лет. Виной тому бывают скачки веса, неправильная осанка, недостаточный или неправильный уход, а также генетическая предрасположенность. С годами к этим факторам добавляются гормональные изменения и естественное увядание кожи, и изгибы на шее становятся все заметнее.

Второй подбородок тоже не всегда является признаком старения. В молодом возрасте он может появляться не из-за птоза тканей, а в силу набора веса. В таких случаях антивозрастные процедуры могут не требоваться. Иногда достаточно скорректировать рацион и образ жизни, чтобы запустить естественные процессы метаболизма и снизить объем жировой ткани.

Малярные мешки под глазами тоже нередко придают лицу возраста. Но зачастую возникают они не из-за старения и птоза тканей. А по причине жировых отложений, которые формируют лишний объем в зоне под глазами. Они выглядят как отеки и «припухлости», значительно влияя на внешнюю привлекательность.

Есть ряд косметологических процедур, которые помогают в профилактике таких проблем во внешности и позволяют убрать проявления возрастных изменений без уколов и операций.

Ультразвуковая подтяжка

Когда нюансы внешности обусловлены возрастными изменениями и птозом тканей, рекомендуются процедуры на аппарате Ультраформер (ULTRAFORMER). Его принцип работы основан на ультразвуке, который с помощью различных насадок проникает на нужную глубину (до 4,5 мм) и оказывает мощный лифтинг-эффект.

Сфокусированные ультразвуковые волны в глубоких слоях тканей преобразуются в тепловую энергию, которая стимулирует синтез естественного коллагена и эластина. Благодаря этим белкам, поддерживается молодость кожи.

Преимущество Ультраформера в том, что с его помощью можно точечно воздействовать на нужные участки кожи, не затрагивая другие области. Например, ультразвук позволяет устранить малярные мешки на ранних стадиях, кольца Венеры, носогубные складки, носослезные борозды или второй подбородок (одновременно «сжигается» жир и подтягивается кожа).

Микротоки

Микротоковая терапия применяется, когда нужно снизить отечность лица и гипертонус мышц, активизировать клеточный метаболизм в коже, разгладить мимические морщины и убрать темные круги под глазами. Ее можно сочетать с пилингами и массажами, после микротоков нет периода реабилитации ― на коже не остается никаких следов воздействия.