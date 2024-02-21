Шесть причин отказаться от косметики с силиконами

Дерматолог рассказала, чем они опасны.

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Вреден ли силикон для кожи? Если вы читаете эту статью, то, скорее всего, уже сомневаетесь, стоит ли пользоваться продуктами, содержащими силиконы. Мы считаем ровно так же — и большая часть братства дерматологов голосует против них. Это значит, что вам следует держаться от силиконов как можно дальше. И вот почему.

Что такое силиконы и какую роль они играют в уходе за кожей?

Силиконы — это синтетические полимеры, которые изготавливаются из песка (диоксида кремния) и содержат в себе атомы кремния и кислорода.

«Среди химических веществ, которых следует избегать при уходе за кожей, — обычный силикон, встречающийся в косметических средствах, — диметикон. Однако в средствах по уходу за кожей используются и другие разновидности, такие как циклометикон и циклопентасилоксан», — объясняет косметолог-дерматолог Ирина Созинова.

Вы можете определить их, обратив внимание на опасные ингредиенты в средствах по уходу за кожей, которые заканчиваются на «cone», «col», «conol» или «zane/xane». Они предотвращают потерю влаги из кожи и образуют на ее поверхности воздухопроницаемое покрытие, поэтому и являются вредными ингредиентами в средствах по уходу.

Их трудно смыть

Постоянное использование силиконов может привести к их скоплению на коже, вызывая различные проблемы. Поскольку они обычно используются для придания продукту водостойкости, их трудно смыть.

«Чтобы избавиться от них, вам может понадобиться более жесткое очищающее средство, что приведет к сухости кожи. Вместо этого используйте мягкие уходовые средства», — предлагает дерматолог.

Они могут препятствовать действию других средств

Поскольку силикон образует слой на коже, он может служить барьером для проникновения туда других полезных средств, что уменьшит эффективность от ухода за кожей, так как продукты не впитываются полностью.

Они не способствуют здоровью кожи

Силиконы не увлажняют, не питают дерму и не приносят ей никакой другой пользы. Зачем использовать такой ингредиент? Лучше сделать выбор в пользу органических и натуральных средств по уходу за кожей.

Они могут задерживать грязь

Силиконы часто действуют как пластиковое покрытие на вашей коже.

«Хотя они и предотвращают потерю влаги, они также могут задерживать грязь, загрязнения, кожное сало, пыль и мусор. А также препятствовать естественному процессу потоотделения, что приводит к появлению пятен. Вместо этого выбирайте увлажняющие кремы и сыворотки, которые будут давать вашей коже дышать», — говорит Ирина.

Они могут вызвать акне

Плохо смытые после силикона загрязнения могут закупорить поры. Дерматологи советуют людям с чувствительной кожей или кожей, склонной к акне, держаться подальше от силикона, так как он может усугубить угревую сыпь.

Они могут сделать вашу кожу тусклой и обезвоженной

Силиконы препятствуют поступлению дополнительной влаги в кожу.