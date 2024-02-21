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Юбка на брюки: тренд нулевых вернулся весной 2024

Советы стилиста, как и с чем носить.

Юбка на брюки: тренд нулевых вернулся весной 2024
© Соцсети

Если вы хотя бы иногда, хотя бы краем глаза смотрите фотографии с модных показов, то могли заметить, что звезды и простые смертные дружно празднуют возрождение моды Y2K — и уже не первый год, кстати. Охота за винтажными спортивными костюмами Juicy Couture, джинсами с низкой посадкой и забавными аксессуарами для волос — это модные реалии сегодняшнего дня. Или еще один спорный, но очень любопытный тренд «из-под пятницы суббота». Это платье или юбка поверх брюк.

«Краткая историческая справка: на пике моды Y2K в нулевых многие тогдашние знаменитости надевали разнообразные короткие и длинные юбки поверх джинсов, которые кокетливо болтались на бедрах. Или платья baby doll поверх джинсов-скинни. Этот образ был не для слабонервных, да и, будем честны, до сих пор далеко не всем подходит. Однако мода вернулась, хотим мы того или нет — так что лучше знать, что с чем носить», — рассказывает стилист Андрей Медведев.

Как носить юбку поверх штанов

На подиуме эта тенденция сейчас получила развитие благодаря интересному сочетанию тканей, подбору платья или юбки к аналогичному низу или сочетанию почти одинаковых цветов для создания сложного монохроматического образа.

Соцсети

Еще один интересный вариант — иллюзия брюк под юбками и платьями. Широкие сапоги с зауженным голенищем создают видимость брюк под длинными платьями и юбками.

Играйте с текстурой

Можно сочетать похожее или же контрастное. Гладкое с пушистым, глянцевое с грубым, шифоновое с шерстяным, и так далее.

Соцсети

«Деним с денимом? Запросто. Деним с шелком? Тоже замечательно. Главное, чтобы все (и вы в первую очередь) понимали, что вы так оделись специально, а не натягивали на себя спросонья в темноте что попало», — напоминает Андрей.

Соблюдайте пропорции

Очень важно точно выверить длину юбки и ширины штанин, а еще — верно подобрать верх.

«В противном случае есть неиллюзорный риск выглядеть этакой бесформенной капустой с непонятным количеством слоев», — говорит стилист.

Не бойтесь экспериментировать

«Милое девчачье платье в кокетливый цветочек может неожиданно прекрасно сочетаться с рваными широченными джинсами. Или винтажное кружево вдруг внезапно подружится с винилом или глянцевой кожей», — предлагает стилист составлять комплекты из самых, казалось бы, странных предметов гардероба.

Тренды
Андрей Медведев