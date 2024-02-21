Юбка на брюки: тренд нулевых вернулся весной 2024

«Краткая историческая справка: на пике моды Y2K в нулевых многие тогдашние знаменитости надевали разнообразные короткие и длинные юбки поверх джинсов, которые кокетливо болтались на бедрах. Или платья baby doll поверх джинсов-скинни. Этот образ был не для слабонервных, да и, будем честны, до сих пор далеко не всем подходит. Однако мода вернулась, хотим мы того или нет — так что лучше знать, что с чем носить», — рассказывает стилист Андрей Медведев.