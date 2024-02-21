Эксперт по этикету рассказала, какие цветы уместно дарить мужчинам 23 февраля

«Цветы мужчинам на 23 февраля дарить уместно. Мужчины тоже любят живые растения. Можно даже подарить растущий цветок, например, кактус. Почему нет, он очищает воздух, пусть поставит рядом с компьютером. Если это букет, желательно, чтобы он был геометрической формы, это подчёркивает мужественность. Конфеты лучше не дарить, хотя мужчины очень любят сладкое, даже больше, чем женщины. Но считается, что это принижает их мужественность.