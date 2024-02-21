Эксперт по этикету рассказала, какие цветы уместно дарить мужчинам 23 февраля
В День защитника Отечества допустимо вручать гладиолусы, ирисы, гвоздики, герберы, тюльпаны. Также подойдёт ветка мимозы. Букет должен быть упакован «лаконично, без рюшечек».Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщила специалист по этикету, преподаватель ВГИКа Алевтина Рогова.
«Цветы мужчинам на 23 февраля дарить уместно. Мужчины тоже любят живые растения. Можно даже подарить растущий цветок, например, кактус. Почему нет, он очищает воздух, пусть поставит рядом с компьютером. Если это букет, желательно, чтобы он был геометрической формы, это подчёркивает мужественность. Конфеты лучше не дарить, хотя мужчины очень любят сладкое, даже больше, чем женщины. Но считается, что это принижает их мужественность.
Гладиолусы, ирисы, гвоздики, герберы, тюльпаны, ветка мимозы — более мужские. Это могут быть экзотические цветы. Главное, чтобы упаковка была лаконичной, без особых бантиков и рюшечек». Рогова подчеркнула, что алые розы мужчинам на этот праздник дарить неуместно.
Роман Вильфанд пообещал «очень мягкую» погоду в Москве 23 февраля. В День защитника Отечества ожидается потепление. В целом синоптики отмечают тенденцию повышения температуры воздуха. Об этом научный руководитель Гидрометцентра сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».