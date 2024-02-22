Ким Кардашьян обругали в сети за продажу поношенной сумки за 6,4 миллиона рублей

«Это так неловко. Почему она ее не восстановит перед продажей?», «Люди, у которых есть такие деньги, могут просто купить новую. Зачем им старые сумки Кардашьян?», «Это просто наглость установить такую цену», «70 тысяч за грязную сумку, черт возьми!», «Серьезно? Как противно», — высказались они.