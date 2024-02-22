Девушка порылась в мусорном ведре секонд-хенда и удивилась неожиданной находке. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

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В видео пользовательница сети с никнеймом @myfavthriftedfinds похвасталась первой ценной вещью, которую она обнаружила на дне корзины. Так, она показала открытые зеленые туфли, оформленные красной окантовкой и небольшим каблуком, люксового бренда Miu Miu.

После этого юзерша продемонстрировала еще одну пару обуви той же марки, но уже закрытую и украшенную красно-белой вертикальной полоской.

«Они такие красивые, что у меня перехватило дыхание», — поделилась она своими впечатлениями.

Подписчики поздравили автора ролика в комментариях.

«Miu Miu в мусорном баке — это просто дикость», «Благодаря такой удаче ты получила самый настоящий лотерейный билет», «Боги бережливости существуют», — писали они.