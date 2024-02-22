Модный маникюр в 2024 году: тренды нейл-индустрии, новинки дизайна с фото
Модные показы 2023 года, маникюр знаменитостей и прогнозы от Pinterest Predicts 2024 — все это позволяет уже сейчас предположить, какие тренды захватят индустрию маникюра в новом сезоне.
В 2024 году произойдут серьезные изменения в цветах и отделке ногтей — ожидается переход от глубоких, насыщенных тонов и непрозрачной базы к более ярким вариантам. Об актуальных тенденциях в мире ногтевого сервиса — в материале «Ленты.ру».
Общие тенденции
В творческом сообществе нейл-арта каждый год появляются новые тенденции — благодаря социальным сетям циклы моды сменяются быстро, предоставляя клиентам ногтевого сервиса широкий выбор вариантов оформления ногтей.
Маникюрные тренды формируются под влиянием разных факторов — от особенно удачных образов знаменитостей до выхода какого-нибудь популярного телешоу или сериала (спасибо драме «Наследники» за моду на стиль «тихая роскошь»).
Тенденции 2024 года ощущаются как глоток свежего воздуха: они кажутся проще, чем предыдущие.
Однако яркие детали — например, трехмерные банты или хромированный (зеркально-металлический) эффект — добавляют элементы поистине художественной изысканности.
Одно можно сказать наверняка — в этом году среди нейл-тенденций обязательно найдется подходящая эстетика как для поклонников спокойного и сдержанного маникюра в стиле минимализм, так и для бунтарей, привыкших к ярким способам самовыражения.
Основные цвета
В цветовых палитрах будут преобладать яркие, насыщенные оттенки с нотками поп-арта. Оттенки полевых цветов, таких как ирис, амарант, колокольчик, одуванчик, горицвет, мак и василек — вот на что стоит обратить внимание при выборе цвета для ногтей в предстоящих сезонах.
«В летний период вот уже несколько сезонов подряд большим спросом пользуются неоновые оттенки», — рассказывает инструктор и мастер по маникюру, Дарья Шевякова.
«В летних коллекциях зачастую преобладает яркий и сочный неон, однако нежные неоновые цвета с примесью розового, голубого, зеленого и мятного тоже выглядят свежо и экспрессивно, — пояснила Дарья Шевякова, мастер по маникюру.
В разговоре с «Лентой.ру» эксперт также отметила, что никуда не уйдет классический красный. Это вечная классика, которая не выходит из моды уже много лет.
Возвращение мягкого квадрата
Настало время радоваться поклонникам коротких ногтей — в моду возвращается squoval, то есть гибридная форма квадратных и овальных ногтей, которая особенно хороша как раз на такой длине. Варианты модного маникюра с формой «мягкий квадрат» безграничны — squoval будет отлично смотреться с натуральными, не слишком длинными ногтями самых разных цветов.
Новые технологии
Предстоящий год принесет нам не только новые виды гелей и техники нанесения слоев, но и куда более неординарные решения — от светящихся в темноте лаков до гиперреалистичных 3D-нейл-артов.
3D-ногти — интересный способ придать маникюру необычный внешний вид и дополнительный объем, тем более что сегодня подобные украшения создаются в считаные минуты.
Идей маникюра с использованием 3D-арта великое множество: от текстурированных ногтей-свитеров до цветочных узоров и блестящих кристаллов.
Легкий и воздушный маникюр
Пришла пора отдохнуть от мрачных оттенков — в этом году курс будет на свежесть и простоту. В целом наблюдается тенденция к более легкому и воздушному оформлению ногтей. Плотные, тяжелые покрытия уступают место прозрачным, нежным слоям, пропускающим свет.
Модные дизайны ногтей
Мягкие персиковые ногти
Воздушный персиковый цвет соответствует и актуальным тенденциям минималистичного маникюра, и круглогодичным трендам на пастельные оттенки. Пастель выглядит свежей и игривой, но при этом не слишком бросается в глаза.
«Цвет года по версии Pantone — персиковый пух, и нет сомнений, что мы увидим этот сочный оттенок, а также все его производные на кончиках пальцев модниц в этом году», — рассказала Дарья Шевякова мастер по маникюру
Эффект блеска для губ
Техника «блеска для губ» предполагает нанесение прозрачного глянцевого слоя лака на натуральные ногти. С ростом эстетики минимализма ногти с таким эффектом наверняка станут популярными среди любителей сдержанности и «тихой роскоши». Маникюр в этой технике можно выбирать как на каждый день, так и для особого случая. Мастера предлагают использовать и прозрачный базовый лак, и глянцевое верхнее покрытие.
Жидкий металл
Футуристические ногти с эффектом расплавленного металла по-прежнему актуальны в этом году. В тренде будут любые его вариации — имитирующий трехмерность кошачий глаз, тонкие металлические линии на французском маникюре, полноценное металлик-покрытие в серебряном, золотом, медном или платиновом цвете. Эффектно смотрится маникюр с рисунком из металлических линий и геометрических узоров.
Маникюр в стиле кокетки
В прошлом году на вершину модных тенденций поднялся барбикор. В этом году все игривое, кокетливое и миловидное останется в тренде.
«В 2024 году в моде будут так называемые «ногти балерины» — почти незаметное покрытие в розовых, бежевых и молочных тонах, — пояснила Дарья Шевякова, мастер по маникюру
В таком дизайне много милой девочковости — благодаря бледно-розовым, кремово-белым оттенкам и нежным деталям, таким как банты и жемчуг. Помочь создать трепетный, трогательный образ могут наклейки для ногтей с изображениями крошечных сердечек, цветов и туфелек, милые рисунки на ногтях и маникюр с втиркой в нежно-розовом цвете.
Скинни-френч
В какой-то момент мода на французский маникюр прошла, и тренд превратился в антитренд. Однако модные тенденции цикличны, поэтому в новом сезоне нас ждет обновленная версия этого вневременного дизайна.
Новый французский маникюр выглядит почти так же, как и прежний. Единственное отличие — линии теперь ультратонкие и изогнутые и могут быть любых цветов. Этот стильный маникюр можно делать на короткие и длинные ногти.
Маникюр 90-х в стиле гранж
Тем, кто устал от бледных пастельных цветов и хочет чего-то необычного, однозначно стоит сделать маникюр в стиле гранж. Этот провокационный стиль зародился в 90-х и сегодня переживает возрождение. Дерзкие и смелые образы полностью противоположны изысканной и элегантной классике.
Маникюр в стиле гранж бросает вызов всему миру, поэтому он может быть намеренно небрежным, сочетать глянцевые и матовые поверхности, объемный декор в виде цепей, звезд и шипов со стразами и блестками, мрачные и грязные оттенки с глубокими и яркими — зеленым, пурпурным, кроваво-красным. Мастера маникюра предлагают не сдерживать свою фантазию и не бояться самовыражаться.
Ногти в стиле Y2K
Стиль Y2K — дань времени. Это сокращение означает «Year 2000» — его придумали программисты более 20 лет назад, а затем оно прочно закрепилось в модном лексиконе. Стиль Y2K вобрал в себя все то, что преобладало в мире моды и массовой культуре в 2000-е годы.
Нейл-арт в этом стиле, как правило, отличается блестящими и металлическими текстурами, яркими украшениями, трехмерными деталями, а также использованием градиента. Учитывая возрождение моды 2000-х, появление этого тренда в нейл-индустрии было лишь вопросом времени.
Комбинированный маникюр
Многообразие, представленное сегодня в сфере маникюрного сервиса, делает выбор дизайна ногтей непростой задачей. Особенно, когда знаешь, что выбранный нейл-арт будет покрыт шеллаком и носить его придется в течение следующих трех недель. Смелая максималистская тенденция 2024 года — смешанный маникюр.
Если вы не в состоянии выбрать один дизайн ногтей, эклектичная смесь ваших любимых вариантов на разных пальцах поможет решить эту непростую дилемму.
Подумайте, например, о животном принте в сочетании с травянисто-зеленым французским кончиком на одной руке и акцентными ногтями в шахматном порядке с яркой радужной палитрой — на другой.
Покрытие-желе
Одна из самых ярких и набирающих популярность тенденций — полупрозрачное желеобразное покрытие. Название говорит само за себя: ногти с желейным покрытием выглядят так, будто их облили медом или малиновым сиропом. Полупрозрачный гель создает мягкий, рассеянный эффект, через него проглядывает естественный цвет ногтей, что добавляет свежести и объема.