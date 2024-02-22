Модный маникюр в 2024 году: тренды нейл-индустрии, новинки дизайна с фото

Модные показы 2023 года, маникюр знаменитостей и прогнозы от Pinterest Predicts 2024 — все это позволяет уже сейчас предположить, какие тренды захватят индустрию маникюра в новом сезоне.

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В 2024 году произойдут серьезные изменения в цветах и отделке ногтей — ожидается переход от глубоких, насыщенных тонов и непрозрачной базы к более ярким вариантам. Об актуальных тенденциях в мире ногтевого сервиса — в материале «Ленты.ру».

Общие тенденции

В творческом сообществе нейл-арта каждый год появляются новые тенденции — благодаря социальным сетям циклы моды сменяются быстро, предоставляя клиентам ногтевого сервиса широкий выбор вариантов оформления ногтей.

Маникюрные тренды формируются под влиянием разных факторов — от особенно удачных образов знаменитостей до выхода какого-нибудь популярного телешоу или сериала (спасибо драме «Наследники» за моду на стиль «тихая роскошь»).

Тенденции 2024 года ощущаются как глоток свежего воздуха: они кажутся проще, чем предыдущие.

Однако яркие детали — например, трехмерные банты или хромированный (зеркально-металлический) эффект — добавляют элементы поистине художественной изысканности.

Одно можно сказать наверняка — в этом году среди нейл-тенденций обязательно найдется подходящая эстетика как для поклонников спокойного и сдержанного маникюра в стиле минимализм, так и для бунтарей, привыкших к ярким способам самовыражения.

Основные цвета

В цветовых палитрах будут преобладать яркие, насыщенные оттенки с нотками поп-арта. Оттенки полевых цветов, таких как ирис, амарант, колокольчик, одуванчик, горицвет, мак и василек — вот на что стоит обратить внимание при выборе цвета для ногтей в предстоящих сезонах.

«В летний период вот уже несколько сезонов подряд большим спросом пользуются неоновые оттенки», — рассказывает инструктор и мастер по маникюру, Дарья Шевякова.

«В летних коллекциях зачастую преобладает яркий и сочный неон, однако нежные неоновые цвета с примесью розового, голубого, зеленого и мятного тоже выглядят свежо и экспрессивно, — пояснила Дарья Шевякова, мастер по маникюру.

В разговоре с «Лентой.ру» эксперт также отметила, что никуда не уйдет классический красный. Это вечная классика, которая не выходит из моды уже много лет.

Возвращение мягкого квадрата

Настало время радоваться поклонникам коротких ногтей — в моду возвращается squoval, то есть гибридная форма квадратных и овальных ногтей, которая особенно хороша как раз на такой длине. Варианты модного маникюра с формой «мягкий квадрат» безграничны — squoval будет отлично смотреться с натуральными, не слишком длинными ногтями самых разных цветов.

Новые технологии

Предстоящий год принесет нам не только новые виды гелей и техники нанесения слоев, но и куда более неординарные решения — от светящихся в темноте лаков до гиперреалистичных 3D-нейл-артов.

3D-ногти — интересный способ придать маникюру необычный внешний вид и дополнительный объем, тем более что сегодня подобные украшения создаются в считаные минуты.

Идей маникюра с использованием 3D-арта великое множество: от текстурированных ногтей-свитеров до цветочных узоров и блестящих кристаллов.

Легкий и воздушный маникюр

Пришла пора отдохнуть от мрачных оттенков — в этом году курс будет на свежесть и простоту. В целом наблюдается тенденция к более легкому и воздушному оформлению ногтей. Плотные, тяжелые покрытия уступают место прозрачным, нежным слоям, пропускающим свет.

Модные дизайны ногтей

Мягкие персиковые ногти

Воздушный персиковый цвет соответствует и актуальным тенденциям минималистичного маникюра, и круглогодичным трендам на пастельные оттенки. Пастель выглядит свежей и игривой, но при этом не слишком бросается в глаза.

«Цвет года по версии Pantone — персиковый пух, и нет сомнений, что мы увидим этот сочный оттенок, а также все его производные на кончиках пальцев модниц в этом году», — рассказала Дарья Шевякова мастер по маникюру

Эффект блеска для губ

Техника «блеска для губ» предполагает нанесение прозрачного глянцевого слоя лака на натуральные ногти. С ростом эстетики минимализма ногти с таким эффектом наверняка станут популярными среди любителей сдержанности и «тихой роскоши». Маникюр в этой технике можно выбирать как на каждый день, так и для особого случая. Мастера предлагают использовать и прозрачный базовый лак, и глянцевое верхнее покрытие.

Жидкий металл

Футуристические ногти с эффектом расплавленного металла по-прежнему актуальны в этом году. В тренде будут любые его вариации — имитирующий трехмерность кошачий глаз, тонкие металлические линии на французском маникюре, полноценное металлик-покрытие в серебряном, золотом, медном или платиновом цвете. Эффектно смотрится маникюр с рисунком из металлических линий и геометрических узоров.

Маникюр в стиле кокетки

В прошлом году на вершину модных тенденций поднялся барбикор. В этом году все игривое, кокетливое и миловидное останется в тренде.

«В 2024 году в моде будут так называемые «ногти балерины» — почти незаметное покрытие в розовых, бежевых и молочных тонах, — пояснила Дарья Шевякова, мастер по маникюру

В таком дизайне много милой девочковости — благодаря бледно-розовым, кремово-белым оттенкам и нежным деталям, таким как банты и жемчуг. Помочь создать трепетный, трогательный образ могут наклейки для ногтей с изображениями крошечных сердечек, цветов и туфелек, милые рисунки на ногтях и маникюр с втиркой в нежно-розовом цвете.

Скинни-френч

В какой-то момент мода на французский маникюр прошла, и тренд превратился в антитренд. Однако модные тенденции цикличны, поэтому в новом сезоне нас ждет обновленная версия этого вневременного дизайна.

Новый французский маникюр выглядит почти так же, как и прежний. Единственное отличие — линии теперь ультратонкие и изогнутые и могут быть любых цветов. Этот стильный маникюр можно делать на короткие и длинные ногти.

Маникюр 90-х в стиле гранж

Тем, кто устал от бледных пастельных цветов и хочет чего-то необычного, однозначно стоит сделать маникюр в стиле гранж. Этот провокационный стиль зародился в 90-х и сегодня переживает возрождение. Дерзкие и смелые образы полностью противоположны изысканной и элегантной классике.

Маникюр в стиле гранж бросает вызов всему миру, поэтому он может быть намеренно небрежным, сочетать глянцевые и матовые поверхности, объемный декор в виде цепей, звезд и шипов со стразами и блестками, мрачные и грязные оттенки с глубокими и яркими — зеленым, пурпурным, кроваво-красным. Мастера маникюра предлагают не сдерживать свою фантазию и не бояться самовыражаться.

Ногти в стиле Y2K

Стиль Y2K — дань времени. Это сокращение означает «Year 2000» — его придумали программисты более 20 лет назад, а затем оно прочно закрепилось в модном лексиконе. Стиль Y2K вобрал в себя все то, что преобладало в мире моды и массовой культуре в 2000-е годы.

Нейл-арт в этом стиле, как правило, отличается блестящими и металлическими текстурами, яркими украшениями, трехмерными деталями, а также использованием градиента. Учитывая возрождение моды 2000-х, появление этого тренда в нейл-индустрии было лишь вопросом времени.

Комбинированный маникюр

Многообразие, представленное сегодня в сфере маникюрного сервиса, делает выбор дизайна ногтей непростой задачей. Особенно, когда знаешь, что выбранный нейл-арт будет покрыт шеллаком и носить его придется в течение следующих трех недель. Смелая максималистская тенденция 2024 года — смешанный маникюр.

Если вы не в состоянии выбрать один дизайн ногтей, эклектичная смесь ваших любимых вариантов на разных пальцах поможет решить эту непростую дилемму.

Подумайте, например, о животном принте в сочетании с травянисто-зеленым французским кончиком на одной руке и акцентными ногтями в шахматном порядке с яркой радужной палитрой — на другой.

Покрытие-желе