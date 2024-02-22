Пластический хирург рассказала, как скорректировать фигуру после родов

Еще во время вынашивания ребенка многие будущие мамы переживают за свою фигуру и думают о том, как после беременности вернуть телу изначальные формы. Само собой, физическая активность и правильное сбалансированное питание стоят на первом месте в списке необходимых действий. Однако что делать с обвисшей кожей на животе и грудью, которая потеряла упругость или даже стала явно асимметричной? О том, как вернуть телу эстетику, «Вечерней Москве» рассказала пластический хирург Любовь Гауэр.

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Утягивающее белье

Как один из вариантов «моментальной» красоты тела женщины могут выбирать утягивающее белье. Однако здесь есть свои минусы. Во-первых, как только оно снимается, все нюансы фигуры, которые вы хотели скрыть, возвращаются на место. И, во-вторых, злоупотреблять таким бельем крайне не рекомендуется, так как чрезмерное сдавливание желудка может привести к изжоге, а подобная «коррекция» бедер — негативно сказаться на здоровье женщин, склонных к варикозу. Чтобы тело эстетично смотрелось и в одежде, и без нее — требуются кардинальные меры. В некоторых ситуациях поможет только пластическая операция. Идти к хирургу рекомендуется не ранее, чем через шесть месяцев после окончания лактации.

Подтяжка груди (мастопексия)

Одно из любимейших оперативных вмешательств у рожавших женщин — это мастопексия. Особенно операция актуальна для тех, у кого молочные железы стали похожи на асимметричные «уши спаниеля». Метод подтяжки подбирается в зависимости от степени птоза. При незначительном выполняется два разреза — по ареоле и вниз к субмаммарной складке (вертикальная подтяжка). При выраженном птозе к предыдущим двум разрезам добавляется третий — по субмаммарной складке (якорная или Т-образная подтяжка). Когда у пациентки есть желание добавить объема молочным железам, то также устанавливаются имплантаты.

Пластика живота (абдоминопластика)

Наравне с подтяжкой груди у рожавших пациенток популярна пластика живота. Операция подойдет женщинам, у которых после родов остались деформация передней брюшной стенки, кожно-жировой фартук и расхождение прямых мышц живота (диастаз). Последний пункт в первую очередь влияет на здоровье, так как диастаз может провоцировать опущение внутренних органов, частое мочеиспускание, образование грыж. Если расхождение прямых мышц живота составляет более трех сантиметров, то его уже рекомендуется ушивать. Также во время операции хирург иссекает избытки кожи, и тем самым живот обретает красивую форму. Рубец при данном вмешательстве прячется в зону бикини.

Липосакция или липомоделирование

Если диеты и физические нагрузки бессильны с борьбой жировых скоплений в определенных участках тела, то на помощь приходит липосакция. Сразу стоит отметить, что это не метод борьбы с ожирением, а возможность точечно скорректировать зоны с жировыми ловушками. Преимущественно это бока, спина, живот и бедра. Липомоделирование подразумевает собой заполнение собственным жиром, откачанным при липосакции, тех зон, куда хочется добавить объема. Например, в ямки на ягодицах или грудь, чтобы контуры стали более плавными.

Пластика интимной зоны (лабиопластика)

Если интимная зона подверглась деформации после родов, то ситуацию можно исправить с помощью лабиопластики. Чаще всего женщины обращаются за уменьшением малых половых губ. При необходимости вмешательство можно дополнить липофилингом больших половых губ.

Комплексные операции (сочетанные, комбинированные)

Комплексное восстановление тела после родов подразумевает сразу несколько операций, объединенных в один наркоз. Плюсы таких вмешательств в том, что сразу решается несколько эстетических задач, а также есть возможность сэкономить время и финансы на единовременных анализах и осмотрах. Наиболее распространены сочетание маммопластики и абдоминопластики, абдоминопластики и липосакции, маммопластики и лабиопластики.