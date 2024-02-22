В чем плюсы и минусы одежды из флиса?

Одежда из флиса считается очень удобной и практичной, однако обладает как преимуществами, так и недостатками, пишет Общественная Служба Новостей.

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Флис – синтетическое трикотажное полотно из полиэстера для изготовления теплой одежды всех видов, включая спортивную.

Флисовые материал – антибактериальный, в нем не могут завестись моль, грибок, плесень и пылевые клещи. Ткань из флиса позволяет коже дышать благодаря множеству «карманчиков». Флис хорошо сохраняет тепло. Одежда из флиса не сковывает движения, облегает фигуру, не вытягивается, не дает усадку, очень легкая, быстро высыхает. Она также приятна на ощупь и не вызывает раздражения на коже.

К недостаткам изделий из флиса относится их свойство электризоваться. Также материал очень легко воспламеняется. Дешевые варианты флиса быстро теряют свои свойства, поверхность изделий покрывается катышками.