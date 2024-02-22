Россиянам объяснили причины появления неприятного косметического дефекта

Целлюлит — это особенность кожи, он не является заболеванием и может появиться даже у мужчин, рассказала эндокринолог medtech-сервиса Budu Елена Зяблова. В комментарии для «Ленты.ру» врач объяснила причины появления этого неприятного косметического дефекта на коже.

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Зяблова объяснила, что целлюлит образуется из-за ослабления соединительной ткани, увеличения жировых клеток и уменьшения микроциркуляции под кожей. По ее словам, с этой проблемой сталкивается до 90 процентов женщин из-за особенности распределения жира и постоянного перепада уровня гормонов.

Также увеличивают риск развития целлюлита и другие факторы: генетика, образ жизни, уровень активности и питание, продолжила эндокринолог. Даже у людей с низким процентом жира в организме могут наблюдаться признаки целлюлита из-за особенностей строения кожи и распределения жировой ткани.

У мужчин целлюлит тоже бывает, но, как правило, он менее заметен из-за особенностей мужской кожи и распределения жировой ткани.