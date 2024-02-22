Бейонсе рассказала о борьбе с неизлечимым заболеванием

Бейонсе рассказала о борьбе с неизлечимым аутоиммунным заболеванием
Оказывается, не все так гладко в идеальной на первый взгляд жизни поп-дивы Бейонсе. Всегда роскошная и лучезарная артистка, как выяснилось, с детства страдает аутоиммунным неизлечимым заболеванием — псориазом.
О борьбе с недугом, который на протяжении долгих лет скрывала Бейонсе, она рассказала на днях в интервью изданию Essence.
По словам певицы, с детства от болезни больше всего страдали ее волосы и кожа головы. Справляться со всеми осложнениями ей всегда помогали родители, особенно отец, поделилась она:
«Отношения, которые сложились с волосами, — это очень личное путешествие. От моего детства в салоне матери до того, как отец наносил масло на мою кожу головы для лечения псориаза — эти моменты были для меня священными».
Бейонсе также подметила: проводя много времени в салоне у мамы, она чувствовала облегчение — это место стало для нее своеобразным убежищем, где она могла чувствовать себя красивой, несмотря на псориаз и сопутствующие проблемы с волосами.
Кстати, поклонники связали откровенное признание певицы с недавней неудачной шуткой J-Zay относительно карьерных успехов жены — по их мнению, Королева Би была слишком смущена и не стала комментировать выпад возлюбленного. Зато решила спустя пару дней рассказать о своей боли — и грядущий запуск бренда косметики, твердят они, тут ни при чем.